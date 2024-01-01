Ирландские "Жирафы" будут стеречь украинское небо

Решение правительства этой страны принято в рамках пакета нелетальной помощи Киеву для усиления ПВО и защиты украинского населения от российских ракетно-шахетных и бомбардировочных атак, которые уже продолжаются четвертый год подряд. Новость распространил бельгийский ресурс Army Recognition.

Эти мобильные радиолокационные системы армия Ирландии в свое время заказала на хорошо известном во многих армиях мира шведском сочлененном двухзвенном вездеходе Bandvagn 206 (Bv 206).

Если в обычной транспортной версии этот транспортер расценивается как "такси" для личного состава в количестве 17 человек (6 в переднем отделении, 11 в заднем), то в версии радиолокационного мониторингового центра малого радиуса действия это уже специализированный транспорт сил ПВО.

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Giraffe Mark IV способен обнаруживать цели за 50 км и способен сопровождать до 20 объектов одновременно. Поддерживая связь с мобильными зенитными группами, диспетчерами авиационных подразделений, операторы станции могут направить внимание сил ПВО на воздушные объекты поражения.

При этом радиолокационная станция Giraffe Mark IV также выдвигается в полевой режим работы, может быстро менять операционное место и передислоцироваться в новые зоны ответственности. Она для этого имеет 330-километровый запас хода на одной заправке.

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Быстрой передислокации или выездам на необходимую операционную точку помогут дизельный двигатель мощностью 181 л.с. Правда, в линейке есть мотор с меньшим потенциалом – 136 л.с. Автомобиль с РЛС развивает 55 км/ч по суше и 4 км/ч по воде.

Когда такие радиолокационные станции прибудут в Украину, не сообщается. Сказано лишь о том, что решение принято, хотя для Ирландии оно немного болезненное: вывод из линейных войск сразу трех из семи станций существенно уменьшит возможности ее ПВО, но в правительстве страны пошли на это, поскольку Украине такие РЛС более необходимы.

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Кроме передачи станции, предусмотрено обучение украинского персонала. Это поможет украинским войскам эффективно интегрировать эти системы в свою сеть противовоздушной обороны, присоединить к другим ракетным системам, что обеспечит Украине большую гибкость в противодействии угрозам на малых высотах.