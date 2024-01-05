Правительство Германии начало 2024 год с очередного транша помощи: в Украину доставлено немало бронированной техники, систем ПВО, машин разминирования и автомобилей.

В списке помощи еще есть радиолокационные станции, зенитные установки, тягачи, а также ракеты, снаряды, мины, боекомплекты к танкам Leopard 2A6.

Кроме этого, в январскую партию поставок вошло большое количество стрелкового оружия с патронами к нему, амуниция, шлемы, маскировочные сетки и тому подобное.

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Выдержка из списка по боевой и транспортной техники:

Эти боевые и транспортные машины редакция Авто24 уже не раз описывала. Сегодня визуально напоминаем о них. Фото производителей и из открытых источников