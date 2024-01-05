Правительство Германии начало 2024 год с очередного транша помощи: в Украину доставлено немало бронированной техники, систем ПВО, машин разминирования и автомобилей.
В списке помощи еще есть радиолокационные станции, зенитные установки, тягачи, а также ракеты, снаряды, мины, боекомплекты к танкам Leopard 2A6.
Кроме этого, в январскую партию поставок вошло большое количество стрелкового оружия с патронами к нему, амуниция, шлемы, маскировочные сетки и тому подобное.
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Выдержка из списка по боевой и транспортной техники:
- 10 ед. БМП Marder 1A3;
- 1 ед. ЗУ "Skynex";
- 2 ед. РЛС TRML-4D к ЗРК IRIS-T;
- 1 ед. мостоукладчика Biber;
- 3 ед. тягачей HX81 и 1 прицеп к ним;
- 10 ед. грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
- 2 ед. машин разминирования WiSENT 1 MC;
- 34 ед. транспортных средств различного назначения.
Эти боевые и транспортные машины редакция Авто24 уже не раз описывала. Сегодня визуально напоминаем о них. Фото производителей и из открытых источников