Уряд Німеччини розпочав 2024 рік з чергового траншу допомоги: в Україну доставлено чимало броньованої техніки, систем ППО, машин розмінування та автомобілів.

В списку допомоги є радіолокаційні станції, зенітні установки, тягачі, а також ракети, снаряди, міни, боєкомплекти до танків Leopard 2A6.

Окрім цього, в січневу партію постачання увійшла велика кількість стрілецької зброї з набоями до неї, амуніція, шоломи, маскувальні сітки тощо.

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Витяг зі списку щодо бойової і транспортної техніки:

Ці бойові й транспортні машини редакція Авто24 уже не раз описувала. Сьогодні візуально нагадуємо про них. Фото виробників та з відкритих джерел