Уряд Німеччини розпочав 2024 рік з чергового траншу допомоги: в Україну доставлено чимало броньованої техніки, систем ППО, машин розмінування та автомобілів.
В списку допомоги є радіолокаційні станції, зенітні установки, тягачі, а також ракети, снаряди, міни, боєкомплекти до танків Leopard 2A6.
Окрім цього, в січневу партію постачання увійшла велика кількість стрілецької зброї з набоями до неї, амуніція, шоломи, маскувальні сітки тощо.
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Витяг зі списку щодо бойової і транспортної техніки:
- 10 од. БМП Marder 1A3;
- 1 од. ЗУ "Skynex";
- 2 од. РЛС TRML-4D до ЗРК IRIS-T;
- 1 од. мостоукладальника Biber;
- 3 од. тягачів HX81 та 1 причеп до них;
- 10 од. вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
- 2 од. машин розмінування WiSENT 1 MC;
- 34 од. транспортних засобів різного призначення.
Ці бойові й транспортні машини редакція Авто24 уже не раз описувала. Сьогодні візуально нагадуємо про них. Фото виробників та з відкритих джерел