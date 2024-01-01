Ірландські "Жирафи" будуть стерегти українське небо

Рішення уряду цієї країни прийнято в рамках пакета нелетальної допомоги Києву для посилення ППО й захисту українського населення від російських ракетно-шахедних та бомбардувальних атак, що вже тривають четвертий рік поспіль. Новину поширив бельгійський ресурс Army Recognition.

Ці мобільні радіолокаційні системи армія Ірландія свого часу замовила на добре знаному в багатьох арміях світу шведському зчленованому дволанковому всюдиході Bandvagn 206 (Bv 206).

Якщо у звичайній транспортній версії цей транспортер розцінюється як "таксі" для особового складу у кількості 17 осіб (6 у передньому відділенні, 11 у задньому), то у версії радіолокаційного моніторингового центру малого радіуса дії це вже спеціалізований транспорт сил ППО.

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Giraffe Mark IV спроможний виявляти цілі за 50 км і здатний супроводжувати до 20 об’єктів одночасно. Підтримуючи зв'язок з мобільними зенітними групами, диспетчерами авіаційних підрозділів, оператори станції можуть спрямувати увагу сил ППО на повітряні об’єкти ураження.

При цьому радіолокаційна станція Giraffe Mark IV також висувається в польовий режим роботи, може швидко змінювати операційне місце й передислоковуватися в нові зони відповідальності. Вона для цього має 330-кілометровий запас ходу на одній заправці.

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Швидкій передислокації чи виїздам на необхідну операційну точку допоможуть дизельний двигун потужністю 181 к.с. Щоправда, в лінійці є мотор з меншим потенціалом – 136 к.с. Автомобіль з РЛС розвиває 55 км/год по суходолу і 4 км/год по воді.

Коли такі радіолокаційні станції прибудуть до України, не повідомляється. Сказано лише про те, що рішення прийнято, хоча для Ірландії воно трохи болісне: виведення з лінійних військ відразу трьох з семи станцій суттєво зменшить можливості її ППО, але в уряді країни пішли на це, оскільки Україні такі РЛС більш необхідні.

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Окрім передачі станції, передбачено навчання українського персоналу. Це допоможе українським військам ефективно інтегрувати ці системи у свою мережу протиповітряної оборони, приєднати до інших ракетних систем, що забезпечить Україні більшу гнучкість у протидії загрозам на малих висотах.