Итальянский производитель скутеров сделал электрический грузовик Porter NPE

ФОТО: Piaggio Group|
В режиме быстрой зарядки постоянным током аккумулятор наберет мощность с 20 до 70 процентов всего за 30 минут
Разработчики Piaggio утверждают, что вся эта мощность и грузоподъемность делают новый Porter NPE идеальным практически для любого бизнеса.
Как пишет heise autos, эта машина с нулевым уровнем выбросов с нулевым уровнем выбросов, хорошей маневренностью и высокой грузоподъемностью будет идеальным инструментом в центрах городов, проедет даже по узеньким переулкам.
Особенность в том, что двухместную кабину ограничили шириной 1640 мм, что удобно в использовании на узких горных дорогах или в исторических центрах городов, поскольку в таком габарите она как минимум на 500 мм уже, чем типичный легкий коммерческий автомобиль.
В трех версиях кузова
Piaggio предлагает Porter NPE в трех новых заводских конфигурациях: плоская платформа, самосвал с обычным или высоким бортом. Это дополнение к классической версии шасси для специальных надстроек.
Все три заводские конфигурации грузовой зоны имеют оцинкованную стальную конструкцию с алюминиевыми боковыми стенками, открывающимися с трех сторон. Электрогидравлическая система опрокидывания с мобильной панелью управления позволяет точнее наблюдать и контролировать процесс опрокидывания сзади автомобиля.
Колесная база составляет 2650 или 3070 мм, снаряженная масса – 756 кг, а длина зависит от конфигурации. Фото: Piaggio
Грузовая зона имеет размеры 2800 на 1620 мм, с высотой боковых стенок 400 и 600 мм соответственно. Piaggio указывает полезную нагрузку 880 кг для грузовика с плоской платформой, 790 кг для самосвала и 730 кг для самосвала с поднятыми боковыми бортами.
Силы достаточно и для сложного рельефа
Маленький пикап Piaggo Porter NPEЗ имеет электродвигатель мощностью до 201 л.с. (150 кВт).
Двигатель питается от литий-железофосфатного (LFP) аккумулятора емкостью 42 кВт-ч, которого хватает на для пробега в 255 км или около 205 км под нагрузкой.
Здесь использовано стандартное решение, где двигатель, инвертор и коробка передач объединены в единый блок. Это приводит в движение заднюю ось, чтобы обеспечить максимальное сцепление во время загрузки и движения вверх.
Пиковая мощность 150 кВт и постоянная мощность 60 кВт соответствуют пиковому крутящему моменту 342 Нм и постоянному крутящему моменту 128 Нм. Электропривод разгоняет Porter NPE до максимальной скорости 90 км/ч.
Porter NPE можно быстро зарядить постоянным током от 10 до 80% менее чем за полчаса.
Интерьер Piaggio Porter NPE простой, но комфортный для водителя и пассажира. Фото: Piaggio
Системы безопасности "как у взрослых"
Малогабаритный Porter NPE оснащен системами безопасности в соответствии с европейским регламентом GSR 661/2009/EC. Что именно предусмотрено:
- автономное экстренное торможение (AEB);
- система удержания полосы движения (ELKS);
- адаптивный круиз-контроль (ISA);
- система предупреждения о столкновении при парковке (PCW);
- система контроля давления в шинах (TPMS);
- электронный стояночный тормоз (EPB);
- электронная система контроля устойчивости (ESC);
- система контроля устойчивости прицепа (TSM);
- систему контроля тяги (TCS);
- активная защита от опрокидывания (ARP) и многое другое.
Что с ценником и гарантией
На платформу и механизмы распространяется полная гарантия производителя грузовиков. Она включает 8-летнюю гарантию, обещая при этом аккумуляторной батареи 160 000 км пробега.
Новый Porter NPE теперь доступен в цветах Marble White, Amber Orange, Jade Green и Opal Blue, традиционном цвете для транспортеров Piaggio в течение десятилетий.
Цену производитель пока не озвучил.