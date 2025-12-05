Итальянский производитель скутеров сделал электрический грузовик Porter NPE

Разработчики Piaggio утверждают, что вся эта мощность и грузоподъемность делают новый Porter NPE идеальным практически для любого бизнеса.

Как пишет heise autos, эта машина с нулевым уровнем выбросов с нулевым уровнем выбросов, хорошей маневренностью и высокой грузоподъемностью будет идеальным инструментом в центрах городов, проедет даже по узеньким переулкам.

Особенность в том, что двухместную кабину ограничили шириной 1640 мм, что удобно в использовании на узких горных дорогах или в исторических центрах городов, поскольку в таком габарите она как минимум на 500 мм уже, чем типичный легкий коммерческий автомобиль.

В трех версиях кузова

Piaggio предлагает Porter NPE в трех новых заводских конфигурациях: плоская платформа, самосвал с обычным или высоким бортом. Это дополнение к классической версии шасси для специальных надстроек.

Все три заводские конфигурации грузовой зоны имеют оцинкованную стальную конструкцию с алюминиевыми боковыми стенками, открывающимися с трех сторон. Электрогидравлическая система опрокидывания с мобильной панелью управления позволяет точнее наблюдать и контролировать процесс опрокидывания сзади автомобиля.

Колесная база составляет 2650 или 3070 мм, снаряженная масса – 756 кг, а длина зависит от конфигурации. Фото: Piaggio

Грузовая зона имеет размеры 2800 на 1620 мм, с высотой боковых стенок 400 и 600 мм соответственно. Piaggio указывает полезную нагрузку 880 кг для грузовика с плоской платформой, 790 кг для самосвала и 730 кг для самосвала с поднятыми боковыми бортами.

Силы достаточно и для сложного рельефа

Маленький пикап Piaggo Porter NPEЗ имеет электродвигатель мощностью до 201 л.с. (150 кВт).

Двигатель питается от литий-железофосфатного (LFP) аккумулятора емкостью 42 кВт-ч, которого хватает на для пробега в 255 км или около 205 км под нагрузкой.

Здесь использовано стандартное решение, где двигатель, инвертор и коробка передач объединены в единый блок. Это приводит в движение заднюю ось, чтобы обеспечить максимальное сцепление во время загрузки и движения вверх.

Пиковая мощность 150 кВт и постоянная мощность 60 кВт соответствуют пиковому крутящему моменту 342 Нм и постоянному крутящему моменту 128 Нм. Электропривод разгоняет Porter NPE до максимальной скорости 90 км/ч.

Porter NPE можно быстро зарядить постоянным током от 10 до 80% менее чем за полчаса.

Интерьер Piaggio Porter NPE простой, но комфортный для водителя и пассажира. Фото: Piaggio

Системы безопасности "как у взрослых"

Малогабаритный Porter NPE оснащен системами безопасности в соответствии с европейским регламентом GSR 661/2009/EC. Что именно предусмотрено:

автономное экстренное торможение (AEB);

система удержания полосы движения (ELKS);

адаптивный круиз-контроль (ISA);

система предупреждения о столкновении при парковке (PCW);

система контроля давления в шинах (TPMS);

электронный стояночный тормоз (EPB);

электронная система контроля устойчивости (ESC);

система контроля устойчивости прицепа (TSM);

систему контроля тяги (TCS);

активная защита от опрокидывания (ARP) и многое другое.

Что с ценником и гарантией

На платформу и механизмы распространяется полная гарантия производителя грузовиков. Она включает 8-летнюю гарантию, обещая при этом аккумуляторной батареи 160 000 км пробега.

Новый Porter NPE теперь доступен в цветах Marble White, Amber Orange, Jade Green и Opal Blue, традиционном цвете для транспортеров Piaggio в течение десятилетий.

Цену производитель пока не озвучил.