Китайский электрогрузовик Hudson EV будет продаваться в Европе, но далеко не уедет

ФОТО: Гудзон|
Видно, европейцы не будут равнодушными равнодушными к электрическому "малышу"
Уже заявлено, что eBuddy выделяется среди конкурентов ценой и компактным размером. Об этом пишет с акцентом на ценник eurotransport.de.
Новый компактный аккумуляторный автомобиль способен взять в открытый кузов два загруженных европоддона стандартного веса. Размера и грузоподъемности для этого достаточно.
Читайте также Итальянский электрический пикап оказался востребованным в деревне и в городе
С очень привлекательным ценником
Производитель уже прогнозирует, что желающих приобрести такую машину также будет достаточно. Главным постулатом привлекательности станет стоимость грузового автомобиля – 14 900 евро нетто.
За качество и ресурс предлагаемого российскому рынку автомобиля менеджеры не сильно переживают, поскольку среди конкурентов их машина уже занимает лидерские позиции как по качеству, так и по ресурсу аккумуляторов, ходовой. А вот запас хода недостаточный – всего 150 км, и это заявленный, а реальный – еще меньше.
Пока европейцам доступны две версии – открытая и закрытая платформа из сэндвич-панелей. Фото: Hudson
В сотрудничестве с европейцами
Hudson Automotive сотрудничает с австрийской группой Heinzl и ее дочерней компанией Holvex Handels GmbH в этом проекте. Операционные наработки уже стартовали.
Читайте также В Киеве показали сразу три новых коммерческих электромобиля: в чем их отличия
Пока для клиентов предлагается две версии машины – бортовой кузов и каркасный кубообразный фургон. В самой простой версии eBuddy от 14 900 евро и от 15 900 евро с крытым кузовом.
Сеть продаж Heinzl пока охватывает Германию, Австрию, Швейцарию, Чехию, Словакию, Италию, Францию и Испанию. Процесс расширения продолжается. Гарантийное сервисное сопровождение обещано высочайший – официальные дилеры получают заказанные запасные части в течение 24 часов с центрального склада вблизи Вены.
Легкая, компактная eBuddy способна везти 850 кг в открытом кузове и на 100 кг меньше в фургоне. Фото: Hudson
Привлекает не только цена
В двухместной кабине автомобиля установлен кондиционер, монитор для изображений с камеры заднего вида и многое другое. Так что комфорт плюс системы помощи водителю обеспечены.
Автомобиль по паспортной рекомендации способен везти до 850 кг, хотя его грузоподъемность сделана с несколько большим запасом.
Читайте также Три крупных производителя выпустят три электрофургона для городской логистики
Что прописано в гарантии
Производитель гарантирует долговечность батареи, пробег на стандартном аккумуляторе обещает не менее 150 000 км. Батарея имеет емкость 15,4 кВт-ч и обеспечивает запас хода 150 км на максимальной скорости 71 км/ч с крутящим моментом 110 Нм.
Все простенько, но со вкусом и практично. Фото: Hudson
Hudson предлагает гарантию на сам автомобиль 2 года или 50 000 километров. Компания также рекомендует заряжать автомобиль на настенном зарядном устройстве или общественной зарядной станции. Время зарядки – восемь часов, лучше всего заряжать автомобиль ночью.