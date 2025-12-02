Китайский электрогрузовик Hudson EV будет продаваться в Европе, но далеко не уедет

Уже заявлено, что eBuddy выделяется среди конкурентов ценой и компактным размером. Об этом пишет с акцентом на ценник eurotransport.de.

Новый компактный аккумуляторный автомобиль способен взять в открытый кузов два загруженных европоддона стандартного веса. Размера и грузоподъемности для этого достаточно.

С очень привлекательным ценником

Производитель уже прогнозирует, что желающих приобрести такую машину также будет достаточно. Главным постулатом привлекательности станет стоимость грузового автомобиля – 14 900 евро нетто.

За качество и ресурс предлагаемого российскому рынку автомобиля менеджеры не сильно переживают, поскольку среди конкурентов их машина уже занимает лидерские позиции как по качеству, так и по ресурсу аккумуляторов, ходовой. А вот запас хода недостаточный – всего 150 км, и это заявленный, а реальный – еще меньше.

Пока европейцам доступны две версии – открытая и закрытая платформа из сэндвич-панелей. Фото: Hudson

В сотрудничестве с европейцами

Hudson Automotive сотрудничает с австрийской группой Heinzl и ее дочерней компанией Holvex Handels GmbH в этом проекте. Операционные наработки уже стартовали.

Пока для клиентов предлагается две версии машины – бортовой кузов и каркасный кубообразный фургон. В самой простой версии eBuddy от 14 900 евро и от 15 900 евро с крытым кузовом.

Сеть продаж Heinzl пока охватывает Германию, Австрию, Швейцарию, Чехию, Словакию, Италию, Францию и Испанию. Процесс расширения продолжается. Гарантийное сервисное сопровождение обещано высочайший – официальные дилеры получают заказанные запасные части в течение 24 часов с центрального склада вблизи Вены.

Легкая, компактная eBuddy способна везти 850 кг в открытом кузове и на 100 кг меньше в фургоне. Фото: Hudson

Привлекает не только цена

В двухместной кабине автомобиля установлен кондиционер, монитор для изображений с камеры заднего вида и многое другое. Так что комфорт плюс системы помощи водителю обеспечены.

Автомобиль по паспортной рекомендации способен везти до 850 кг, хотя его грузоподъемность сделана с несколько большим запасом.

Что прописано в гарантии

Производитель гарантирует долговечность батареи, пробег на стандартном аккумуляторе обещает не менее 150 000 км. Батарея имеет емкость 15,4 кВт-ч и обеспечивает запас хода 150 км на максимальной скорости 71 км/ч с крутящим моментом 110 Нм.

Все простенько, но со вкусом и практично. Фото: Hudson



Hudson предлагает гарантию на сам автомобиль 2 года или 50 000 километров. Компания также рекомендует заряжать автомобиль на настенном зарядном устройстве или общественной зарядной станции. Время зарядки – восемь часов, лучше всего заряжать автомобиль ночью.