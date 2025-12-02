Китайська електровантажівка Hudson EV буде продаватись в Європі, але далеко не поїде

Вже заявлено, що eBuddy виділяється серед конкурентів ціною та компактним розміром. Про це пише з акцентом на цінник eurotransport.de.

Новий компактний акумуляторний автомобіль спроможний взяти у відкритий кузов два завантажені європіддони стандартної ваги. Розміру та вантажності для цього достатньо.

З дуже привабливим цінником

Виробник уже прогнозує, що охочих придбати таку машину також буде достатньо. Головним постулатом привабливості стане вартість вантажного автомобіля – 14 900 євро нетто.

За якість та ресурс пропонованого російському ринку автомобіля менеджери не сильно переживають, оскільки з-поміж конкурентів їх машина вже займає лідерські позиції як за якістю, так і за ресурсом акумуляторів, ходової. А от запас ходу недостатній – всього 150 км, і це заявлений, а реальний – ще менше.

Поки європейцям доступні дві версії – відкрита й закрита платформа із сендвіч-панелей. Фото: Hudson

У співпраці з європейцями

Hudson Automotive співпрацює з австрійською групою Heinzl та її дочірньою компанією Holvex Handels GmbH у цьому проєкті. Операційні напрацювання вже стартували.

Поки для клієнтів пропонується дві версії машини - бортовий кузов та каркасний кубоподібний фургон. У найпростішій версії eBuddy від 14 900 євро та від 15 900 євро з критим кузовом.

Мережа продажів Heinzl наразі охоплює Німеччину, Австрію, Швейцарію, Чехію, Словаччину, Італію, Францію та Іспанію. Процес розширення триває. Гарантійний сервісний супровід обіцяно найвищий – офіційні дилери отримують замовлені запасні частини протягом 24 годин із центрального складу поблизу Відня.

Легка, компактна eBuddy спроможна везти 850 кг у відкритому кузові та на 100 кг менше у фургоні. Фото: Hudson

Приваблює не тільки ціна

У двомісній кабіні автомобіля встановлено кондиціонер, монітор для зображень з камери заднього виду та багато іншого. Так що комфорт плюс системи допомоги водієві забезпечені.

Автомобіль за паспортною рекомендацією спроможний везти до 850 кг, хоча його вантажність зроблена з дещо більшим запасом.

Що прописано в гарантії

Виробник гарантує довговічність батареї, пробіг на стандартному акумуляторі обіцяє не менше 150 000 км. Батарея має місткість 15,4 кВт-год та забезпечує запас ходу 150 км на максимальній швидкості 71 км/год з крутним моментом 110 Нм.

Все простенько, але зі смаком та практично. Фото: Hudson



Hudson пропонує гарантію на сам автомобіль 2 роки або 50 000 кілометрів. Компанія також рекомендує заряджати автомобіль на настінному зарядному пристрої або громадській зарядній станції. Час зарядки – вісім годин, найкраще заряджати автомобіль вночі.