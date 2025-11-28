Італійський електричний пікап виявися потрібним у селі та в місті

На виставці демонструвалося кілька версій EVI – тротуарна снігоприбиральна машина, вантажівка з нарощеним бортом та розвізна з кубоподібним критим кузовом і дверними ролетами. Все це, як розповідає Electric Vehicles Italy (EVI) на своєму сайті, являє собою ідеальний баланс між компактністю та потужністю.

Презентований аграріям EviCountry належить до категорії транспортних засобів N1. Його елегантний дизайн у поєднанні з робочими характеристиками працелюба ідеально впишеться у сільське господарство, садівництво, міські служби озеленення, комунальну сферу, а також дистрибуцію.

Інновація сезонного ґатунку

Одна з показаних версій подана у сезонній комплектації. Це – тротуарна снігоприбиральна машина з фронтальним снігоочисним плугом та бункером з дозаторним розкидачем солі та піску. Він модульний, встановлений та зафіксований прямо у кузові, в якому зняли задній відкидний борт.

Італійський виробник надав перевагу зимовому обладнанню фінського виробника Hilltip. Така конфігурація призначена для ефективного зимового обслуговування тротуарів, алей, паркових пішохідних доріжок взимку.

Таке виконання будь-якому місту зручне тим, що не треба ставити важку та агресивну для тротуарного покриття техніку. Фото: EVI

Використання електричного позашляховика з електричним розкидачем підкреслює інноваційний підхід до комунальної техніки.

Як на дорозі, так і поза нею

Трансмісія 4WD має два електродвигуни з диференціалом. Завдяки цій системі Country забезпечує найкраще зчеплення з будь-якою поверхнею, як на ґрунті, так і на сухій чи слизькій дорозі.

Два двигуни PMSM забезпечують потужність на кожній осі Country, що видають загальну вихідну потужність 140 кВт (200 к.с.) та крутний момент 330 Нм. Неймовірна продуктивність досягається завдяки швидкому та точному електронному керуванню.

Такій продуктивності також сприяє той факт, що кожен двигун має цифрове керування для поступової та точної передачі крутного моменту та потужності на будь-якій швидкості.

Легкий, прудкий та працьовитий

Якщо говорити про швидкість, то EviCountry при повному навантаження легко розвиває на дорозі з твердим покриттям до 80 км/год. При цьому він доволі пристойно тримається на швидкості, не схильний до перекидання. Звісно, якщо його до цього не змушувати.

Щодо місткості батареї та запасу ходу для моделі EviCountry, то такі характеристики у релізах відсутні, але в одному з відео (див. відео нижче) виробника вказується літій-іонна батарея на 36 кВт та запас ходу до 160 км за циклом WLTP.

Корисне навантаження платформи сягає 1000 кг, тобто приблизно два піддони. У самоскидній версії з бункером збору сміття він за внутрішнім об'ємом спроможний взяти 2 куб. м твердих побутових відходів.

Відповідно до операційних завдань

Надбудова чи навіска можуть бути різними. Широкий спектр навісного обладнання дозволяє змінювати операційну діяльність EviCountry хоч кілька разів на день, особливо в зимовий період. Зранку він може прибирати сніг у відведеній зоні відповідальності, а після обіду вивозити сміття чи навпаки.

Щоправда, до такої екзекуції відповідні служби вдаються не часто: якщо прибирання, то прибирання, якщо робота з відходами, то саме так і не інакше.

Операційна палітра охоплює муніципальні роботи, фермерство, міську дистрибуцію, доставлення тощо. Фото: EVI

Аналогічно і в службах доставлення. Там уже йде конкретна спеціалізація. Надбудови з коробчастого кузова можуть бути як під групу поштових товарів доставлення (посилки, бандеролі), так і під продуктову групу, в т.ч. рефрижераторного транспортування з дотриманням певних температур по холоду чи теплу.

Кабіна на три пасажири

Завдяки просторим сидінням у салоні можуть комфортно розміститися 3 пасажири.

Для оптимального комфорту в будь-яку пору року доступні система кондиціонування повітря та опалення.

Стандартно 10-дюймова сенсорна панель відображає всю інформацію та стан автомобіля, таку як швидкість, запас ходу акумулятора тощо.

Експерти вважають електромобілі Evitalia (EviCountry) ідеальним інструментом для виконання всіх робіт у будь-яку пору та на будь-якій локації. Фото: EVI

Родовід уже відомий

Компанія Electric Vehicles Italy (EVI) розпочала працювати у 2022 році, але її засновник працює на ринку сільськогосподарської техніки вже понад 50 років.

В продуктовій лінійці зараз дві моделі - EviCountry та EviRoad. Про цінник на EviCountry не повідомляється.