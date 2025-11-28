Итальянский электрический пикап оказался востребованным в деревне и в городе

На выставке демонстрировалось несколько версий EVI – тротуарная снегоуборочная машина, грузовик с наращенным бортом и развозной с кубообразным крытым кузовом и дверными роллетами. Все это, как рассказывает Electric Vehicles Italy (EVI) на своем сайте, представляет собой идеальный баланс между компактностью и мощностью.

Презентованный аграриям EviCountry относится к категории транспортных средств N1. Его элегантный дизайн в сочетании с рабочими характеристиками трудолюба идеально впишется в сельское хозяйство, садоводство, городские службы озеленения, коммунальную сферу, а также дистрибуцию.

Инновация сезонного выбора

Одна из показанных версий представлена в сезонной комплектации. Это – тротуарная снегоуборочная машина с фронтальным снегоочистительным плугом и бункером с дозаторным разбрасывателем соли и песка. Он модульный, установлен и зафиксирован прямо в кузове, в котором сняли задний откидной борт.

Итальянский производитель отдал предпочтение зимнему оборудованию финского производителя Hilltip. Такая конфигурация предназначена для эффективного зимнего обслуживания тротуаров, аллей, парковых пешеходных дорожек зимой.

Такое исполнение любому городу удобно тем, что не надо ставить тяжелую и агрессивную для тротуарного покрытия технику. Фото: EVI

Использование электрического внедорожника с электрическим разбрасывателем подчеркивает инновационный подход к коммунальной технике.

Как на дороге, так и вне ее

Трансмиссия 4WD имеет два электродвигателя с дифференциалом. Благодаря этой системе Country обеспечивает лучшее сцепление с любой поверхностью, как на почве, так и на сухой или скользкой дороге.

Два двигателя PMSM обеспечивают мощность на каждой оси Country, что выдают общую выходную мощность 140 кВт (200 л.с.) и крутящий момент 330 Нм. Невероятная производительность достигается благодаря быстрому и точному электронному управлению.

Такой производительности также способствует тот факт, что каждый двигатель имеет цифровое управление для постепенной и точной передачи крутящего момента и мощности на любой скорости.

Легкий, быстрый и трудолюбивый

Если говорить о скорости, то EviCountry при полной нагрузке легко развивает на дороге с твердым покрытием до 80 км/ч. При этом он довольно прилично держится на скорости, не подвержен опрокидыванию. Конечно, если его к этому не принуждать.

По емкости батареи и запаса хода для модели EviCountry характеристики в релизах отсутствуют, но в одном из видео (см. видео ниже) производителя указывается литий-ионная батарея на 36 кВт и запас хода до 160 км по циклу WLTP.

Полезная нагрузка платформы достигает 1000 кг, то есть примерно два поддона. В самосвальной версии с бункером сбора мусора он по внутреннему объему способен взять 2 куб. м твердых бытовых отходов.

В соответствии с операционными задачами

Надстройка или навеска могут быть разными. Широкий спектр навесного оборудования позволяет менять операционную деятельность EviCountry хоть несколько раз в день, особенно в зимний период. Утром он может убирать снег в отведенной зоне ответственности, а после обеда вывозить мусор или наоборот.

Правда, к такой экзекуции соответствующие службы прибегают не часто: если уборка, то уборка, если работа с отходами, то именно так и не иначе.

Операционная палитра охватывает муниципальные работы, фермерство, городскую дистрибуцию, доставку и тому подобное. Фото: EVI

Аналогично и в службах доставки. Там уже идет конкретная специализация. Надстройки из коробчатого кузова могут быть как под группу почтовых товаров доставки (посылки, бандероли), так и под продуктовую группу, в т.ч. рефрижераторной транспортировки с соблюдением определенных температур по холоду или теплу.

Кабина на три пассажира

Благодаря просторным сиденьям в салоне могут комфортно разместиться 3 пассажира.

Для оптимального комфорта в любое время года доступны система кондиционирования воздуха и отопления.

Стандартно 10-дюймовая сенсорная панель отображает всю информацию и состояние автомобиля, такую как скорость, запас хода аккумулятора и тому подобное.

Эксперты считают электромобили Evitalia (EviCountry) идеальным инструментом для выполнения всех работ в любое время и на любой локации. Фото: EVI

Родословная уже известна

Компания Electric Vehicles Italy (EVI) начала работать в 2022 году, но ее основатель работает на рынке сельскохозяйственной техники уже более 50 лет.

В продуктовой линейке сейчас две модели - EviCountry и EviRoad. О ценнике на EviCountry не сообщается.