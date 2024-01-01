Три великі виробники випустять три електрофургони для міської логістики

Свої розробки компанія націлила на ринок міської логістики. Основний розрахунок на номенклатуру транспортних засобів, адаптованих до очікувань гравців у цьому секторі, в першу чергу сервісу доставлення. Про це сьогодні, 29 січня, Flexis повідомила на своєму сайті.

Flexis революціонізує міську логістику завдяки трьом інноваційним моделям електромобілів і цілісній екосистемі послуг підтримки всього життєвого циклу міської логістики. Все будується на спільній електричній платформі та передовій електронній архітектурі SDV Flexis.

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Зараз розпочинається індустріалізація на заводі Renault Group у Сандувілі, темпи взято потужні, оскільки вже перші постачання клієнтам заплановані на 2026 рік. Портфель замовлень на 15 000 автомобілів сформований на три роки вперед.

Три постачальники логістичних послуг – Colis Privé (Франція), HIVED (Велика Британія) і DB Schenker (Німеччина) будуть співпрацюватимуть із Flexis для спільного створення рішень під потреби своїх субпідрядників.

Перспективний план просування бренду на ринку транспорту для міської логістики. Інфографіка: Авто24 за даними Flexis

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"Наша місія у Flexis полягає в підтримці та прискоренні електрифікації галузі міської логістики, яка прагне працювати більш стійко, підвищити прибутковість і покращити безпеку операцій і безпеки для водіїв у секторі, який продовжує розвиватися. Ми працювали з клієнтами та гравцями логістики, щоб спільно створювати послуги для задоволення операційних потреб і покращувати пропозицію B2B на ринку за допомогою рішення, яке є 100% електричним, 100% підключеним, 100% настроюваним і 100 % призначені для міст", – заявив генеральний директор Flexis Філіп Диврі.

На базі електричної платформи з електронною архітектурою SDV, розробленою партнерською організацією Ampere з Renault Groupe, Flexis розробила сімейство з трьох повністю електричних транспортних засобів. Вони працюють у міських умовах, підключаються та налаштовуються.

Сімейство складається з трьох моделей: вбудований фургон, вантажний фургон і панельний фургон. Фото: Flexis

Платформа дозволяє транспортним засобам надсилати дані в режимі реального часу операторам управління автопарком, щоб максимізувати ефективність роботи, а також отримувати оновлення, що фактично перетворює автомобіль на комп’ютер на колесах.

Усі транспортні засоби мають:

низьку висоту підлоги для полегшення завантаження та розвантаження посилок;

можливість повністю налаштувати інтер'єр транспортних засобів без обмежень модернізованого обладнання;

інтеграцію рішень для акумуляторів високої місткості, що дозволяють швидко заряджати (80% менш ніж за 20 хвилин);

найкращий запас ходу для міських перевезень (до 450 км WLTP на одній зарядці).

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Транспортні засоби розроблені з урахуванням ергономіки, щоб підвищити безпеку водія та забезпечити комфорт легкового автомобіля. Скажімо, сидіння водія розташовано на висоті, щоб зменшити вплив на коліна водія (зменшуючи до 250 рухів вгору-вниз на день).

Фургон Step-In

Автомобіль має унікальний силует у сегменті середніх фургонів із передніми розсувними дверима та задніми шторками для оптимізації завантаження; вперше на європейському ринку.

Фургон отримав легкий доступ між кокпітом і вантажним відділенням із кліренсом у 1,90 метра. Це дозволяє водіям зручно ходити у повний ріст по всьому автомобілю.

Вантажний фургон

Його адаптовано до міських потреб у доставленні "останньої милі" та за її межами завдяки кузову, що легко трансформується.

Така здатність дозволяє об’єднувати різну ширину, висоту та полиці. Модульне рішення не обмежується боксами-холодильниками.

Фургон

Багатоцільова конструкція захищена від умов міського середовища, враховує всі обмеження поточних пропозицій на ринку, включаючи чудову маневровість і загальну висоту 1,9 м, що дозволяє легко заїжджати на підземні міські паркінги та гаражі.

Фото: Flexis