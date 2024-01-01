Три крупных производителя выпустят три электрофургона для городской логистики

Свои разработки компания нацелила на рынок городской логистики. Основной расчет на номенклатуру транспортных средств, адаптированных к ожиданиям игроков в этом секторе, в первую очередь сервиса доставки. Об этом сегодня, 29 января, Flexis сообщила на своем сайте.

Flexis революционизирует городскую логистику благодаря трем инновационным моделям электромобилей и целостной экосистеме услуг поддержки всего жизненного цикла городской логистики. Все строится на общей электрической платформе и передовой электронной архитектуре SDV Flexis.

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Сейчас начинается индустриализация на заводе Renault Group в Сандувиле, темпы взяты мощные, поскольку уже первые поставки клиентам запланированы на 2026 год. Портфель заказов на 15 000 автомобилей сформирован на три года вперед.

Три поставщика логистических услуг – Colis Privé (Франция), HIVED (Великобритания) и DB Schenker (Германия) будут сотрудничать с Flexis для совместного создания решений под нужды своих субподрядчиков.

Перспективный план продвижения бренда на рынке транспорта для городской логистики. Инфографика: Авто24 по данным Flexis

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"Наша миссия в Flexis заключается в поддержке и ускорении электрификации отрасли городской логистики, которая стремится работать более устойчиво, повысить прибыльность и улучшить безопасность операций и безопасности для водителей в секторе, который продолжает развиваться. Мы работали с клиентами и игроками логистики, чтобы совместно создавать услуги для удовлетворения операционных потребностей и улучшать предложение B2B на рынке с помощью решения, которое является 100% электрическим, 100% подключенным, 100% настраиваемым и 100% предназначены для городов", – заявил генеральный директор Flexis Филипп Диври.

На базе электрической платформы с электронной архитектурой SDV, разработанной партнерской организацией Ampere с Renault Groupe, Flexis разработала семейство из трех полностью электрических транспортных средств. Они работают в городских условиях, подключаются и настраиваются.

Семейство состоит из трех моделей: встроенный фургон, грузовой фургон и панельный фургон. Фото: Flexis

Платформа позволяет транспортным средствам отправлять данные в режиме реального времени операторам управления автопарком, чтобы максимизировать эффективность работы, а также получать обновления, что фактически превращает автомобиль в компьютер на колесах.

Все транспортные средства имеют:

низкую высоту пола для облегчения загрузки и разгрузки посылок;

возможность полностью настроить интерьер транспортных средств без ограничений модернизированного оборудования;

интеграцию решений для аккумуляторов высокой емкости, позволяющих быстро заряжать (80% менее чем за 20 минут);

лучший запас хода для городских перевозок (до 450 км WLTP на одной зарядке).

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Транспортные средства разработаны с учетом эргономики, чтобы повысить безопасность водителя и обеспечить комфорт легкового автомобиля. Скажем, сиденье водителя расположено на высоте, чтобы уменьшить влияние на колени водителя (уменьшая до 250 движений вверх-вниз в день).

Фургон Step-In

Автомобиль имеет уникальный силуэт в сегменте средних фургонов с передними раздвижными дверями и задними шторками для оптимизации загрузки; впервые на европейском рынке.

Фургон получил легкий доступ между кокпитом и грузовым отделением с клиренсом в 1,90 метра. Это позволяет водителям удобно ходить в полный рост по всему автомобилю.

Грузовой фургон

Он адаптирован к городским потребностям в доставке "последней мили" и за ее пределами благодаря кузову, что легко трансформируется.

Такая способность позволяет объединять различную ширину, высоту и полки. Модульное решение не ограничивается боксами-холодильниками.

Фургон

Многоцелевая конструкция защищена от условий городской среды, учитывает все ограничения текущих предложений на рынке, включая превосходную маневренность и общую высоту 1,9 м, что позволяет легко заезжать на подземные городские паркинги и гаражи.

Фото: Flexis