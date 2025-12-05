Італійський виробник скутерів зробив електричну вантажівку Porter NPE

Розробники Piaggio стверджують, що вся ця потужність і вантажопідйомність роблять новий Porter NPE ідеальним практично для будь-якого бізнесу.

Як пише heise autos, ця машина з нульовим рівнем викидів з нульовим рівнем викидів, доброю маневровістю та високою вантажністю буде ідеальним інструментом у центрах міст, проїде навіть вузеньким провулком.

Читайте також Китайська електровантажівка Hudson EV буде продаватись в Європі, але далеко не поїде

Особливість в тому, що двомісну кабіну обмежили шириною 1640 мм, що зручно у використанні на вузьких гірських дорогах або в історичних центрах міст, оскільки в такому габариті вона щонайменше на 500 мм вужча, ніж типовий легкий комерційний автомобіль.

У трьох версіях кузова

Piaggio пропонує Porter NPE у трьох нових заводських конфігураціях: плоска платформа, самоскид зі звичайним чи високим бортом. Це доповнення до класичної версії шасі для спеціальних надбудов.

Усі три заводські конфігурації вантажної зони мають оцинковану сталеву конструкцію з алюмінієвими боковими стінками, що відкриваються з трьох боків. Електрогідравлічна система перекидання з мобільною панеллю керування дозволяє точніше спостерігати та контролювати процес перекидання ззаду автомобіля.

Колісна база становить 2650 або 3070 мм, споряджена маса — 1756 кг, а довжина залежить від конфігурації. Фото: Piaggio

Вантажна зона має розміри 2800 на 1620 мм, з висотою бічних стінок 400 та 600 мм відповідно. Piaggio вказує корисне навантаження 880 кг для вантажівки з плоскою платформою, 790 кг для самоскида та 730 кг для самоскида з піднятими боковими стінками.

Сили достатньо й для складного рельєфу

Маленький пікап Piaggo Porter NPEЗ має електродвигун потужністю до 201 к.с. (150 кВт).

Двигун живиться від літій-залізофосфатного (LFP) акумулятора ємністю 42 кВт-год, якого вистачає на для пробігу у 255 км або близько 205 км під навантаженням.

Тут використано стандартне рішення, де двигун, інвертор та коробка передач об'єднані в єдиний блок. Це приводить у рух задню вісь, щоб забезпечити максимальне зчеплення під час завантаження та руху вгору.

Читайте також Італійський електричний пікап виявився потрібним у селі та в місті

Пікова потужність 150 кВт та постійна потужність 60 кВт відповідають піковому крутному моменту 342 Нм та постійному крутному моменту 128 Нм. Електропривід розганяє Porter NPE до максимальної швидкості 90 км/год.

Porter NPE можна швидко зарядити постійним струмом від 10 до 80% менш ніж за півгодини.

Інтер'єр Piaggio Porter NPE простий, але комфортний для водія та пасажира. Фото: Piaggio

Системи безпеки "як у дорослих"

Малогабаритний Porter NPE оснащений системами безпеки відповідно до європейського регламенту GSR 661/2009/EC. Що саме передбачено:

автономне екстрене гальмування (AEB);

система утримання смуги руху (ELKS);

адаптивний круїз-контроль (ISA);

система попередження про зіткнення під час паркування (PCW);

система контролю тиску в шинах (TPMS);

електронне стоянкове гальмо (EPB);

електронна система контролю стійкості (ESC);

система контролю стійкості причепа (TSM);

систему контролю тяги (TCS);

активний захист від перекидання (ARP) та багато іншого.

Читайте також В Києві показали одразу три нових комерційних електромобіля: в чому їх відмінності



Що з цінником і гарантією

На платформу та механізми поширюється повна гарантія виробника вантажівок. Вона включає 8-річну гарантію обіцяючи при цьому акумуляторної батареї 160 000 км пробігу.

Новий Porter NPE тепер доступний у кольорах Marble White, Amber Orange, Jade Green та Opal Blue, традиційному кольорі для транспортерів Piaggio протягом десятиліть.

Ціну виробник поки не озвучив.