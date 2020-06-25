Поскольку концерн Fiat Chrysler Automobiles имеет тесные связи с Америкой, а вскоре и с Францией, были определенные сомнения и споры по этому поводу, однако в итоге принято решение о помощи автопроизводителю.

После аудита высшей судебной инстанцией было принято предварительное постановление министерства экономики о предоставлении государственной финпомощи FCA.

Читайте также: Mahindra хочет избавиться от компании SsangYong

Слияние Fiat-Chrysler и PSA Group осложнило и значительно затянуло это дело. Финансирование предоставляется государством в рамках плана борьбы с экономическим кризисом, вызванным COVID-19, чтобы обеспечить трехлетнюю организацию помощи бизнесу страны, в том числе автомобильному сектору Италии, в котором работает около 10 000 предприятий.

Кредит будет выдан банком Intesa Sanpaolo, правительство предоставит 80% суммы за счет экспортно-кредитного агентства SACE.

Просьба о государственной поддержке вызвала споры, поскольку FCA работает над объединением с французским концерном PSA, а сам холдинг итальянско-американского производителя автомобилей зарегистрирован в Нидерландах. Мировые бренды FCA пока включают: Fiat, Abart, Alfa Romeo, Jeep, Ram, Dodge, Fiat, Lancia и Maserati.

Читайте также: ЗАЗ и Renault все еще ведут переговоры о сотрудничестве