Оскільки концерн Fiat Chrysler Automobiles має тісні зв'язки з Америкою, а незабаром і з Францією, були певні сумніви та суперечки з цього приводу, однак врешті ухвалене рішення про допомогу автовиробнику.

Після аудиту найвищою судовою інстанцією, була ухвалена попередня постанова міністерства економіки про надання державної фіндопомоги FCA.

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Злиття Fiat-Chrysler та PSA Group ускладнило і значно затягнуло цю справу. Фінансування надається державою у рамках плану боротьби з економічною кризою, спричиненою COVID-19, щоб забезпечити трирічну організацію допомоги бізнесу країніи, в тому числі автомобільному сектору Італії, в якому працює близько 10 000 підприємств.

Кредит буде виданий банком Intesa Sanpaolo, уряд надасть 80% суми за рахунок експортно-кредитного агентства SACE.

Прохання про державну підтримку викликало суперечки, оскільки FCA працює над об'єднанням з французьким концерном PSA, а сам холдинг італійсько-американського виробника автомобілів зареєстрований у Нідерландах. Світові бренди FCA наразі включають: Fiat, Abart, Alfa Romeo, Jeep, Ram, Dodge, Fiat, Lancia та Maserati.

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