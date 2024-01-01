Iveco S-Way уже ездит по Германии автономно

Тестировали полуавтономную машину оператор логистических услуг DSV, dm-Drogeriemarkt, поставщик технологий Plus и производитель автомобилей Iveco. По словам партнеров, это было первое испытание этой технологии на немецких дорогах.

Как пишет eurotransport.de, развертыванию на дорогах предшествовало тщательное тестирование и валидация технологии в течение нескольких месяцев, а также обучение водителей. Затем практическое применение состоялось на маршруте между двумя складами в Крефельде и Хеннефи.

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"Основное внимание уделяется операциям между складами, поскольку эта технология идеально подходит для повторяющихся процессов, где есть достаточно данных", – пояснил старший директор по инновациям группы, мобильности и технологий грузовиков в DSV Питер Маттисен.

Результаты испытаний

По данным DSV, пилотный проект подтвердил ожидаемые результаты и предположения о повышении безопасности и надежности. Система автономного вождения демонстрировала стабильно безопасное поведение во время движения, в частности при удержании полосы движения, изменения полос движения, адаптивного вождения и реагирования на предполагаемые дорожные ситуации. Кроме того, система может снизить расход топлива примерно на 10 процентов и таким образом уменьшить выбросы.

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Полуавтономное решение разработано Iveco совместно с компанией Plus, базирующейся в Кремниевой долине и специализирующейся на программном обеспечении автономного вождения. Тестовый грузовик Iveco S-Way получил высокоавтоматизированное решение для вождения на основе искусственного интеллекта от Plus, а также датчики – лидар, радар и камеры.

По данным DSV, технология автономного вождения способна безопасно и автоматически выполнять обычные маневры на автомагистрали, включая смену полос движения, инициированную водителем или предложенную системой смену полосы движения, помощь в пробках и трогание с места, и все это контролируется водителем.

Водитель пока остается в кабине

DSV в своем заявлении сообщает, что в ближайшем будущем водители будут оставаться в кабине. Это продлится до тех пор, пока не будет разработана новая экосистема, регулирующая, например, зарядку или заправку.

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"Новая технология не ликвидирует рабочие места, а наоборот – она создаст новые возможности и рабочие места. Водителей будут учить применять свой опыт в других сферах. Это возможно, например, в диспетчерских башнях, которые будут тщательно контролировать и поддерживать ежедневные операции. Также будут созданы новые рабочие места для проведения проверок до и после прибытия или для выполнения многих других задач, требующих дополнительного вмешательства человека", – говорит Матисен.

Эксперт по логистике также рассматривает это как способ обойти дефицит водителей в Европе, который к 2028 году вырастет до 700 000 вакансий. Технология автономного вождения значительно улучшит рабочую среду, уменьшит умственную и физическую усталость, повысит безопасность и создаст гораздо более разнообразный пул водителей.

Беспилотные грузовики придут в США к 2027 году

Ожидается, что заводские беспилотные грузовики поступят в продажу в США до 2027 года, а затем и в Европе.