Iveco S-Way вже їздить Німеччиною автономно

Тестували напівавтономну машину оператор логістичних послуг DSV, dm-Drogeriemarkt, постачальник технологій Plus та виробник автомобілів Iveco. За словами партнерів, це було перше випробування цієї технології на німецьких дорогах.

Як пише eurotransport.de, розгортанню на дорогах передувало ретельне тестування та валідація технології протягом кількох місяців, а також навчання водіїв. Потім практичне застосування відбулося на маршруті між двома складами в Крефельді та Хеннефі.

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"Основна увага приділяється операціям між складами, оскільки ця технологія ідеально підходить для повторюваних процесів, де є достатньо даних", – пояснив старший директор з інновацій групи, мобільності та технологій вантажівок у DSV Пітер Маттісен.

Результати випробувань

За даними DSV, пілотний проєкт підтвердив очікувані результати та припущення щодо підвищення безпеки та надійності. Система автономного водіння демонструвала стабільно безпечну поведінку під час руху, зокрема під час утримання смуги руху, зміни смуг руху, адаптивного водіння та реагування на передбачувані дорожні ситуації. Крім того, система може знизити витрату палива приблизно на 10 відсотків і таким чином зменшити викиди.

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Напівавтономне рішення розроблено Iveco спільно з компанією Plus, що базується у Кремнієвій долині та спеціалізується на програмному забезпеченні автономного водіння. Тестова вантажівка Iveco S-Way отримала високоавтоматизоване рішення для водіння на основі штучного інтелекту від Plus, а також датчики – лідар, радар і камери.

За даними DSV, технологія автономного водіння здатна безпечно та автоматично виконувати звичайні маневри на автомагістралі, включаючи зміну смуг руху, ініційовану водієм або запропоновану системою зміну смуги руху, допомогу в заторах та рушання з місця, і все це контролюється водієм.

Водій поки залишається в кабіні

DSV у своїй заяві повідомляє, що у найближчому майбутньому водії залишатимуться в кабіні. Це триватиме до того часу, поки не буде розроблена нова екосистема, що регулюватиме, наприклад, зарядку або заправку.

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"Нова технологія не ліквідує робочі місця, а навпаки – вона створить нові можливості та робочі місця. Водіїв навчатимуть застосовувати свій досвід в інших сферах. Це можливо, наприклад, у диспетчерських вежах, які ретельно контролюватимуть та підтримуватимуть щоденні операції. Також будуть створені нові робочі місця для проведення перевірок до та після прибуття або для виконання багатьох інших завдань, що потребують додаткового втручання людини", – каже Матісен.

Експерт з логістики також розглядає це як спосіб обійти дефіцит водіїв у Європі, який до 2028 року зросте до 700 000 вакансій. Технологія автономного водіння значно покращить робоче середовище, зменшить розумову та фізичну втому, підвищить безпеку та створить набагато більш різноманітний пул водіїв.

Безпілотні вантажівки прийдуть в США до 2027 року

Очікується, що заводські безпілотні вантажівки надійдуть у продаж в США до 2027 року, а згодом і в Європі.