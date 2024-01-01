Из Америки поступила партия бронеавтомобилей

Поскольку новость на своей странице в Х вчера, 8 апреля, озвучила посол США в Украине госпожа Бриджит Бринк, то здесь сомнения отпадают – отправителем действительно является правительство США. Правда, это правительство нынешней каденции Дональда Трампа или его предшественника Джо Байдена, не уточнено.

Вероятно, речь идет о партии техники MRAP, отправленной в Украину еще при правлении Джо Байдена. Учитывая долгий путь морем и сушей, такое может быть.

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К такому толкованию также побуждают те реалии, что в щедрость Трампа и его приверженность к Украине уже практически никто не верит. К тому же во времена нового правления Трампа никаких сообщений на правительственных ресурсах США о закупке и отправке техники не сообщалось.

Кроме этого, фото со страницы Бриджит А. Бринк на вручении техники правоохранительным органам и пограничникам имеет четкое изображение и там видно название производителя машин – Roshel.

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При любых условиях в этой новости есть одна приятность – балансодержателем присланной американскими налогоплательщиками техники стали подразделения украинских Сил обороны. И это главное.