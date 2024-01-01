З Америки надійшла партія бронеавтомобілів

Оскільки новину на своїй сторінці в Х учора, 8 квітня, озвучила посол США в Україні пані Бріджит Брінк, то тут сумніви відпадають – відправником дійсно є уряд США. Щоправда, це уряд нинішньої каденції Дональда Трампа чи його попередника Джо Байдена, не уточнено.

Ймовірно, мова йде про партію техніки MRAP, відправлену до України ще за правління Джо Байдена. Враховуючи довгий шлях морем та сушею, таке може бути.

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До такого тлумачення також спонукають ті реалії, що у щедрість Трампа та його прихильність до України вже практично ніхто не вірить. До того ж за часів нового правління Трампа жодних повідомлень на урядових ресурсах США про закупівлю та відправлення техніки не повідомлялося.

Окрім цього, фото зі сторінки Бріджит А. Брінк на врученні техніки правоохоронним органам та прикордонникам має чітке зображення і там видно назву виробника машин – Roshel.

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За будь-яких умов у цій новині є одна приємність – балансоутримувачем надісланої американськими платниками податків техніки стали підрозділи українських Сил оборони. І це головне.