Об аспектах этой договоренности, не вдаваясь в детали логистики, сообщил вице-премьер-министр Австралии Ричард Марлз. Таким образом правительства Австралии и Украины перевернули еще одну страницу союзнического партнерства, под которым поставили подпись 17 октября 2024 года.

По сообщению defenceconnect.com.au, общая стоимость пакета из 49 танков M1A1 Abrams военной помощи оценивается в 245 миллионов долларов. Именно эту сумму Ричард Марлз подтвердил в интервью для радио ABC, что вышло в эфир 4 марта. На фоне массированных истерик из США он откровенно заявив о всесторонней поддержке Киева.

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"Мы будем продолжать поддерживать Украину, как мы уже говорили. И мы стоим вместе с Украиной, чтобы этот конфликт мог быть решен на условиях Украины", – Марлз умышленно сделал ударение во фразе "на условиях Украины", хотя это идет вопреки другой заокеанской прихоти.

Марлез также уточнил, что с отправкой танков Abrams, о которых редакция Авто24 давала описания уже не раз, Австралия не будет затягивать. Правда, конкретные детали графика и трафика не разглашал по понятным причинам.

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"Они обязательно прибудут вовремя, и они прибудут в сроки, которые мы договорились с Украиной Это было согласовано и Украина очень благодарны за вклад", – пояснил он.

В правительстве Австралии надеются, что известные своими мощными оборонительными возможностями танки M1A1 Abrams значительно повысят оперативную готовность Вооруженных сил Украины.