З Австралії в Україну відправляються 49 танків Abrams

Про аспекти цієї домовленості, не вдаючись в деталі логістики, повідомив віце-прем'єрміністр Австралії Річард Марлз. Таким чином уряди Австралії та України перегорнули ще одне сторінку союзницького партнерства, під якими поставили підпис 17 жовтня 2024 року.

За повідомленням defenceconnect.com.au, загальна вартість пакета з 49 танків M1A1 Abrams військової допомоги оцінюється у 245 мільйонів доларів. Саме цю суму Річард Марлз підтвердив в інтерв’ю для радіо ABC, що вийшло в ефір 4 березня. На фоні масованих істерик з США він відверто заявивши про всебічну підтримку Києва.

Читайте також Abrams чи Leopard: який танк краще

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, як ми вже говорили. І ми стоїмо разом з Україною, щоб цей конфлікт міг бути вирішений на умовах України", - Марлз навмисне зробив наголос у фразі "на умовах України", хоча це йде всупереч іншій заокеанській забаганці.

Марлез також уточнив, що з відправленням танків Abrams, про які редакція Авто24 давала описи уже не раз, Австралія не затягуватиме. Щоправда, конкретні деталі графіка і трафіка не розголошував зі зрозумілих причин.

Читайте також Американські танки Abrams в Україні отримали динамічний захист

"Вони обов'язково прибудуть вчасно, і вони прибудуть у терміни, які ми домовилися з Україною Це було узгоджено і Україна дуже вдячні за внесок", – пояснив він.

В уряді Австралії сподіваються, що відомі своїми потужними оборонними можливостями танки M1A1 Abrams значно підвищать оперативну готовність Збройних сил України.