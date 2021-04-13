Торговля арбузами из багажника – неожиданное и странное зрелище, но это не обычный "Феррари". Это полностью самодельный Ferrari 488 GTB, построенный всего за 1000 долларов США за несколько месяцев.

Реплика, о которой идет речь, была создана во Вьетнаме и прославилась на весь мир, благодаря вирусным видео в соцсетях. Владелец решил использовать славу себе на пользу и приехал на своем красном купе на базар торговать арбузами.

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Этот "Феррари" был создан командой NHET TV из Вьетнама, которая сначала делала копии мотоциклов и автомобилей из картона. Позже мастера взялись за работу с металлом и стеклопластиком и первый проект получился довольно удачным – это и был фейковый 488 GTB.

В движение реплику приводит комично маленький двигатель с воздушным охлаждением, который, якобы, способен разогнать купе до максимальной скорости в 60 километров в час. Это заявление еще не проверено, но именно поэтому машина звучит как газонокосилка. И хотя этот Ferrari далеко не идеальна копия, но все равно имеет впечатляющий вид.

30-минутное видео рассказывает непритязательную историю о двух парнях, которые осознают, что у них нет шансов продать все свои арбузы, поэтому придумывают идею поместить их внутрь "суперкара" и продавать так. Оказалось, что идея действительно была хорошая и благодаря хорошей "обертке" торговцам удалось быстро распродать свой товар. Хотя мы и раньше об этом знали, ведь у нас есть примеры пасечника, который торговал медом из багажника Tesla Model S и владельца лимузина Lincoln, торговавшего с него картофелем.