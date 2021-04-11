Похоже, украинское электроавтомобилестроение наконец обозначило главные направления своего развития: это будет непременно что-то очень быстрое и непременно "Запорожец". Вот вам еще одно подтверждение.

У жителя Кропивницкого Дмитрия сначала не было цели бить чьи-то рекорды, он просто захотел себе на каждый день электромобиль. Приобрел раритетный “Запорожец” ЗАЗ-965 и начал превращать его в машину с электроприводом.

Почитая отечественную автоисторию, автор проекта пытался сохранить "Запорожцу" аутентичный вид. Но от тюнинга кормы все-таки не удержался

Двигатель, представьте себе, для начала сделал сам, а батарею сложил из части тягового аккумулятора от Nissan Leaf. Использовал 9 модулей – так называемых "консервов", которые выдавали 3,9 кВт. В принципе, немного, но для городских поездок владельцу хватало: на одной зарядке автомобильчик пробегал 55 км летом и 30 км зимой (с работающим обогревателем). Машину начали использовать как повседневный транспорт, ведь для этого у нее было все необходимое оборудование.

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Но поездив на таком электрическом “Запорожце” несколько лет, Дмитрий понял, что хочет от своего авто большей динамики. А это означало полную переделку силового агрегата, а как впоследствии выяснилось – и частичных переделок ходовой и кузова.

Задний ведущий мост и его подвеску тоже переделали, чтобы они могли "обработать" большой крутящий момент электродвигателя

Изначально концепция второй генерации электроЗАЗа была похожа на предыдущую: батарея планировалась небольшой. А значит, двигатель должен был быть на небольшое рабочее напряжение, поэтому его снова пришлось мастерить своими руками. За основу Дмитрий взял силовой агрегат Nissan Leaf, но его статор перемотал заново своим проводом, пересчитав обмотку так, чтобы двигатель работал от тока напряжением не 400 вольт, а 30 – 75 В.

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Коробка передач осталась зазовская, но в ней оставили лишь третью и четвертые ступени, остальные, в том числе заднюю, удалили. Реверс машина давала электрическим путем, за счет изменения оборотов электродвигателя. Но в таком виде “Запорожец” проездил недолго: автор проекта понял, что для настоящей динамики нужна полномасштабная батарея и максимально мощный двигатель.

Сегодня ЗАЗ-965 с электроприводом легко проворачивает колеса на месте во время старта

Поэтому третья реинкарнация электрического “горбатого” получила штатный двигатель от Nissan Leaf, с которого теоретически можно снять 200 кВт мощности. Но для этого нужен был особый тяговой контроллер, управляющий мощностью мотора. И Дмитрий сделал этот один из важнейших элементов электропривода своими руками, на основе блока от Chevrolet Volt.

Электромотор Nissan Leaf может отдавать большую мощность – по расчетам Дмитрия до 200 кВт. Но нужен особый контроллер (на фото его опытный образец)

Для того чтобы реализовать ожидаемый огромный крутящий момент, автор проекта подготовил широкие колеса большого диаметра. Соответственно, пришлось переделать заднюю подвеску. Рычаги усилили, также им переделали форму, а зазовские ступицы заменили нисановскими с дисковыми тормозами. Из-за солидных габаритов колес пришлось увеличить вырезы задних колесных арок, но на фоне силового агрегата это совершенствование казалось мелочами.

И вот во время тестовых заездов, состоявшихся на прошлой неделе, 52-летний “Запорожец” легко превысил скорость 100 км/ч. Причем сотню он набрал за 6,43 с – это просто впечатляющий показатель.

Во время тестовых заездов электро-“горбатый” показал невиданное ускорение: 6,43 с до 100 км/час. И это с маленькой временной батареей!

Отметим, что на момент испытаний в машине стояла маленькая батарея мощностью 7 кВт – временная, на период первых ходовых испытаний. Так что будет, когда на “горбатом” будет стоять полноценный 400-вольтный аккумулятор, который обеспечит двигателю желанные 200 кВт?

Мы рассказали лишь о первых испытаниях электро-“Запорожца” после серьезной модернизации электропривода. Конструктор признался, что результатом более чем доволен – он не ожидал такой динамики с неполной батареей, которая состоит лишь из части запланированных аккумуляторов. И, обдумав возможные варианты, заверил общественность: “Запорожец” будет проворнее Tesla. Уточнив, что подразумевает именно ускорение от 0 до 100 км/ч. Что ж, увидим!

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