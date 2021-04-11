Схоже, українське електроавтомобілебудування нарешті визначило головні напрямки свого розвитку: це буде неодмінно щось дуже швидке і неодмінно "Запорожець". Ось вам ще одне підтвердження.

Мешканець Кропивницького Дмитро спочатку не мав на меті бити чиїсь рекорди, він просто захотів мати електромобіль на кожен день. Придбав раритетний “Запорожець” ЗАЗ-965 і почав перетворювати його на машину з електроприводом.

Шануючи вітчизняну автоісторію, автор проекту намагався зберегти “Запорожцеві” аутентичний вигляд. Але від тюнінгу корми не втримався

Двигун, уявіть собі, для початку зробив сам, а батарею склав з частини тягового акумулятора від Nissan Leaf. Використав 9 модулів – так званих “консервів”, які видавали 3,9 кВт. В принципі, небагато, але для міських поїздок власникові вистачало: на одній зарядці автомобільчик пробігав 55 км влітку і 30 км узимку (з працюючим обігрівачем). Машину почали використовувати як повсякденний транспорт, адже вона мала для того усе необхідне обладнання.

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Але поїздивши на такому електричному “Запорожцеві” кілька років, Дмитро зрозумів, що хоче від свого авто більшої динаміки. А це означало повну переробку силового агрегату, а як згодом з’ясувалося – ще й часткових переробок ходової та кузова.

Задній ведучий міст та його підвіску теж переробили, щоби вони могли “опрацювати” великий обертовий момент електродвигуна

Спочатку концепція другої генерації електроЗАЗа була схожа на попередню: батарея планувалася невеликою. А значить, двигун мав бути на невелику робочу напругу, тож його знову довелося майструвати своїми руками. За основу Дмитро взяв силовий агрегат Nissan Leaf, але статор його перемотав заново, своїм дротом, перерахувавши обмотку так, аби двигун працював від струму напругою не 400 вольт, а 30 – 75.

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Коробка передач залишилася зазівська, але в ній залишили лише третю і четверті ступені, решту, у тому числі задню, видалили. Реверс машина давала електричним шляхом, за рахунок зміни обертів електродвигуна. Але в такому вигляді “Запорожець” проїздив недовго: автор проекту зрозумів, що для справжньої динаміки потрібна повномасштабна батарея і максимально потужний двигун.

Сьогодні ЗАЗ-965 з електроприводом легко провертає колеса на місці під час старту

Тому третя реінкарнація електричного “горбатого” отримала штатний двигун від Nissan Leaf, з якого теоретично можна зняти 200 кВт потужності. Але для цього потрібен був особливий тяговий контролер, що керує потужністю мотора. І Дмитро зробив цей один з найважливіших елементів електроприводу своїми руками, на основі блоку від Chevrolet Volt.

Електродвигун Nissan Leaf може віддавати велику потужність – за розрахунками Дмитра до 200 кВт. Але потрібен особливий контролер (на фото його дослідний зразок)

Для того, щоб реалізувати очікуваний величезний обертовий момент, автор проекту підготував широкі колеса великого діаметру. Відповідно, довелося переробити задню підвіску. Важелі підсилили, також їм переробили форму, а зазівські маточини замінили нісанівськими із дисковими гальмами. Через поважні габарити коліс довелося збільшити вирізи задніх колісних арок, але на фоні силового агрегату це вдосконалення здавалося дрібницями.

І ось під час тестових заїздів, що відбулися минулого тижня, 52-річний “Запорожець” легко перевищив швидкість 100 км/год. Причому сотню він набрав за 6,43 с – це просто вражаючий показник.

Під час тестових заїздів електро-”горбатий” показав небачене прискорення: 6,43 с до 100 км/год. І це з маленькою тимчасовою батареєю!

Зазначимо, що на момент випробувань на машині стояла маленька батарея потужністю 7 кВт – тимчасова, на період перших ходових випробувань. То що буде, коли на “горбатому” стоятиме повноцінний 400-вольтний акумулятор, який забезпечить двигунові жадані 200 кВт?

Ми розповіли лише про перші випробування електро-”Запорожця” після серйозної модернізації електроприводу. Конструктор зізнався, що результатом більш ніж задоволений – він не очікував такої динаміки з неповною батареєю, яка складається лише з частини запланованих акумуляторів. І, обміркувавши можливі варіанти, запевнив громадськість: “Запорожець” буде спритнішим за Tesla. Уточнивши, що має на увазі саме прискорення від 0 до 100 км/год. Що ж, побачимо!

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