Торгівля кавунами з багажника – несподіване і дивне видовище, але це не звичайний “Феррарі”. Це повністю саморобний Ferrari 488 GTB, збудований усього за 1000 доларів США лише за кілька місяців.

Репліка, про яку йде мова, була створена у В’єтнамі і прославилась на увесь світ, завдяки вірусним відео у соцмережах. Власник вирішив використати славу собі на користь і приїхав на своєму червоному купе на базар торгувати кавунами.

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Цей “Феррарі” був створений командою NHET TV з В’єтнаму, яка спочатку робила копії мотоциклів та автомобілів з картону. Пізніше майстри узялись за роботу з металом і склопластиком і перший проект вийшов досить вдалим – це і був фейковий 488 GTB.

У рух репліку приводить комічно маленький двигун з повітряним охолодженням, який, нібито, здатний розігнати купе до максимальної швидкості у 60 кілометрів на годину. Ця заява ще не перевірена, але саме тому машина звучить як газонокосарка. І хоча цей Ferrari далеко не ідеальна копія, але все одно має вражаючий вигляд.



30-хвилинне відео розповідає невибагливу історію про двох хлопців, які усвідомлюють, що не мають шансів продати всі свої кавуни, тому придумують ідею помістити їх всередину “суперкара” і продавати так. Виявилось, що ідея справді була добра і завдяки гарній “обгортці” торговцям вдалось швидко спродати свій товар. Хоча ми й раніше про це знали, адже у нас є приклади пасічника, що торгував медом з багажника Tesla Model S і власника лімузина Lincoln, що торгує з нього картоплею.