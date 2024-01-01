Из Кореи снова поступили "скорые" на шасси KIA Bongo

ФОТО: Минздрав Украины|
Маленькие, но проворные в маневрах корейские "скорые" пришлись медицинским бригадам по душе
Финальный пакет автомобилей поступил на днях, всего же в Украину попало по такому проекту ввезли 200 “скорых”. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Весь переданный спецтранспорт поступит в медицинские учреждения полностью укомплектован. Дарители позаботились о том, чтобы в салоне на все случаи нашлось необходимое современное медицинское оборудование.
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Что касается самой техники, то ходовая KIA Bongo с надстройкой медицинского салона имеет положительные отзывы. Это не вездеходы с полным приводом, колесная формула здесь только 4х2, но ходовым свойствам подвластны даже сельские грунтовые дороги. Конечно, если они не разбиты лесовозами или тяжелыми тракторами.
Здесь стоит экономичный 2,5-литровый двигатель мощностью 130 л.с. Он удачно сочетается с механической коробкой передач. Если на городских улицах с частыми остановками на светофорах Bongo потребляет где-то под 11 л топлива на 100 километров пробега, то на трассе это показатель держится в пределах 8-9 л дизеля.
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Правда, здесь величина не стабильная, расход топлива зависит от рельефа, сезонного состояния дороги и даже силы ветра.
Карета даже на плохой дороге обеспечивает плавный ход благодаря системе подвески на торсионных пружинах и газовых амортизаторах. В прифронтовых условиях для транспортировки лежачих больных или покалеченных людей такая амортизация имеет большое значение.
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В сообщении Минздрава Украины не указано куда именно поступит корейская техника.
Упоминается, что "часть авто усилит команду Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также одну из больниц в Черкасской области".
Министерство здравоохранения подытожило общие поставки: благодаря поддержке международных партнеров, Украина за время войны получила более 1500 автомобилей экстренной медицинской помощи, из которых 73 – бронированные.
Фото: Минздрав Украины