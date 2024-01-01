З Кореї знову надійшли "швидкі" на шасі KIA Bongo

Фінальний пакет автомобілів надійшов днями, а всього в Україну за цим проєктом ввезено 200 таких "швидких". Новину озвучила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Весь переданий спецтранспорт надійде в медичні заклади повністю укомплектований. Дарувальники подбали про те, щоб у салоні на всі випадки знайшлося необхідне сучасне медичне обладнання.

Читайте також Ще сотня пікапів та десять машин розмінування поповнять парк ДСНС

Щодо самої техніки, то ходова KIA Bongo з надбудовою медичного салону має схвальні відгуки. Це не всюдиходи з повним приводом, колісна формула тут лише 4х2, але ходовим властивостям підвладні навіть сільські ґрунтові дороги. Звісно, якщо вони не розбиті лісовозами чи важкими тракторами.

Тут стоїть економічний 2,5-літровий двигун потужністю 130 к.с. Він вдало поєднаний з механічною коробкою передач. Якщо на міських вулицях з частими зупинками на світлофорах Bongo споживає десь під 11 л пального на 100 кілометрів пробігу, то на трасі це показник тримається в межах 8-9 л дизеля.

Читайте також Регіони в очікуванні корейських "швидких": KIA Bongo вже у Києві

Щоправда, тут величина не стала, витрата палива залежить від рельєфу, сезонного стану дороги і навіть сили вітру.

Карета навіть на поганій дорозі забезпечує плавний хід завдяки системі підвіски на торсіонних пружинах та газових амортизаторах. В прифронтових умовах для транспортування лежачих хворих чи покалічених людей така амортизація має велике значення.

Читайте також Рідкісні корейські "швидкі" KIA Bongo тепер працюють мало не на передовій

У повідомленні МОЗ України не вказано куди саме надійде корейська техніка.

Згадується, що "частина авто підсилить команду Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також одну з лікарень на Черкащині".

Міністерство охорони здоров’я підсумувало загальні постачання: завдяки підтримці міжнародних партнерів, Україна за час війни отримала понад 1500 автомобілів екстреної медичної допомоги, з яких 73 — броньовані.

Фото: МОЗ України