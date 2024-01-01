Из лесной охраны – на фронт: пикапы будут защищать Запорожье

Машины не новые, они несли дежурство в патрульной службе лесной охраны и были сняты с дежурства в филиалах Карпатского, Центрального, Подольского и Столичного лесных офисов. Об этом сообщила пресс-служба ГП "Леса Украины".

В армейское подразделение поступили уже хорошо знакомые читателям Авто24 из предыдущих информационных заметок пикапы Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Great Wall Wingle 7. Перед отправкой на фронт техника прошла соответствующее техническое обслуживание и передана из рук в руки в добротном техническом состоянии.

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"Это машины для перевозки экипажей, в кузове будут дроны, оборудование для их запуска. Благодаря такой технике снарядим четыре полноценные экипажи беспилотных групп", – рассказал командир полка беспилотных систем Nemisis Анатолий Меркотун.

Чтобы военные могли работать результативнее и безопаснее, ГП "Леса Украины" совместно с Союзом воинов-лесоводов закупили и оборудовали мобильными средствами РЭБ все восемь автомобилей для сформированных четырех экипажей.

Техника не новая, но ухоженная, имеет хорошее техническое состояние. Скриншот: Авто24

Кроме этого, упомянутому подразделению перепало несколько терминалов Starlink, потребность в которых у армейцев очень большая. В дополнение передали планшеты и ноутбуки, куда специалисты полка установят специальное программное обеспечение для работы с БПЛА.

Приобретенные и переданные генераторы и зарядные станции запитают все это оборудование в полевых условиях. С помощью инновационных разработок авиаторы проводят беспилотниками самолетного типа разведку в тылу противника, и в результате полученных данных, уже ударными дронами поражают вражескую бронированную технику, эшелонированную систему ПВО.

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В общем ГП "Леса Украины" помогло Силам обороны на 1,5 млрд гривен. В списке переданного есть древесина для строительства укреплений, почти 200 автомобилей, несколько сотен квадрокоптеров Mavic, FPV дронов, много систем РЭБ и много другого оборудования.