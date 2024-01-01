З лісової охорони – на фронт: пікапи захищатимуть Запоріжжя

Машини не нові, вони несли чергування у патрульній службі лісової охорони й були зняті з чергування у філіях Карпатського, Центрального, Подільського та Столичного лісових офісів. Про це сповістила пресслужба ДП "Ліси України".

До армійського підрозділу надійшли уже добре знайомі читачам Авто24 з попередніх інформаційних заміток пікапи Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Great Wall Wingle 7. Перед відправленням на фронт техніка пройшла відповідне технічне обслуговування й передана з рук в руки у добротному технічному стані.

Читайте також Лісівники замінюють старі УАЗи та Ниви на новенькі Renault Duster та Mitsubishi L200

"Це машини для перевезення екіпажів, в кузові будуть дрони, обладнання для їх запуску. Завдяки такій техніці спорядимо чотири повноцінні екіпажі безпілотних груп", – розповів командир полку безпілотних систем Nemisis Анатолій Меркотун.

Щоб військові могли працювати результативніше та безпечніше, ДП "Ліси України" спільно зі Спілкою воїнів-лісівників закупили та обладнали мобільними засобами РЕБ усі вісім автомобілів для сформованих чотирьох екіпажів.

Техніка не нова, але доглянута, має добрий технічний стан. Скриншот: Авто24

Окрім цього, згаданому підрозділу перепало кілька терміналів Starlink, потреба в яких в армійців дуже велика. На додачу передали планшети та ноутбуки, куди спеціалісти полку встановлять спеціальне програмне забезпечення для роботи з БПЛА.

Придбані й передані генератори та зарядні станції заживлять все це обладнання у польових умовах. За допомогою інноваційних розробок авіатори проводять безпілотниками літакового типу розвідку у тилу противника, і в результаті отриманих даних, вже ударними дронами вражають ворожу броньовану техніку, ешелоновану систему ППО.

Читайте також Проти "чорних" лісорубів виставили рейдові патрулі на пікапах

Загалом ДП "Ліси України" допомогло Силам оборони на 1,5 млрд гривень. У списку переданого є деревина для будівництва укріплень, майже 200 автомобілів, декілька сотень квадрокоптерів Mavic, FPV дронів, багато систем РЕБ та багато іншого обладнання.