Проти "чорних" лісорубів виставили рейдові патрулі на пікапах

Рейди мобільних груп проходять під патронатом відділів охорони й захисту лісів регіональних філій ДП "Ліси України". Завдяки такій незалежності усувається "конфлікт інтересів", коли в рамках одного господарства і господарюють, і контролюють.

Першими такі зміни запровадила філія "Столичний лісовий офіс". У недавно створеному структурному підрозділі ДП "Ліси України" сформовано вісім нових рейдових груп, кожна з яких працює на спецавтомобілях. В основному це пікапи.

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З’явилися перші результати. Завдяки роботі однієї з нових рейдових груп вдалося вийти на слід організованого незаконного обігу деревини. Нелегальна деревина з незаконної рубки в Покровському лісництві на Житомирщині вивозилась вантажними автомобілями на підпільну пилораму на Рівненщині.

Однак прогнози робити рано. Час згодом покаже, чи будуть такі рейдові екіпажі на патрульних пікапах ефективні й чи стануть вони перепоною незаконним рубкам.

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В держпідприємстві сподіваються, що управління групами на регіональному рівні сприятиме більш ефективному їх використання, особливо на "вразливих" ділянках – дубових масивах з дороговартісною деревиною чи угіддях на підступах до населених пунктів.

Рейдові групи мають першими виявляти випадки незаконних рубок, крадіжок, екологічних злочинів, браконьєрства, порушень пожежної безпеки, одразу сигналізуючи про виявлені факти у правоохоронні органи та інші відомства.

Техніка в таких групах, як видно з фото, добротна. Скажімо, Mitsubishi L200 з Житомирською реєстрацією має не більше чотирьох років. Для пікапа такого виконання це вважається малим терміном експлуатації.

В ДП "Ліси України" запевняють, що екіпажі мобільних рейдових патрулів укомплектовані добре. На всі машини встановлено трекери з GPS-модулями для контролю переміщення групи.

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В обов’язкову комплектацію екіпажів входять бронежелети, рації, засоби захисту, прилади нічного бачення, боді камери (нагрудні відеореєстратори).

Квадрокоптер є поки в складі лише однієї групи. В комплектацію усіх машин додано бензопили, ліхтарі.

Маршрути роботи груп розроблено так, щоб навантаження на кожну патрульну машину було рівномірним. Завдяки цьому оптимізується використання техніки та витрати палива.

Фото: ДП "Ліси України"