Против "черных" лесорубов выставили рейдовые патрули на пикапах

Рейды мобильных групп проходят под патронатом отделов охраны и защиты лесов региональных филиалов ГП "Леса Украины". Благодаря такой независимости устраняется "конфликт интересов", когда в рамках одного хозяйства и хозяйничают, и контролируют.

Первыми такие изменения ввел филиал "Столичный лесной офис". В недавно созданном структурном подразделении ГП "Леса Украины" сформировано восемь новых рейдовых групп, каждая из которых работает на спецавтомобилях. В основном это пикапы.

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Появились первые результаты. Благодаря работе одной из новых рейдовых групп удалось выйти на след организованного незаконного оборота древесины. Нелегальная древесина с незаконной рубки в Покровском лесничестве на Житомирщине вывозилась грузовыми автомобилями на подпольную пилораму на Ривненщине.

Однако прогнозы делать рано. Время покажет, будут ли такие рейдовые экипажи на патрульных пикапах эффективны и станут ли они преградой незаконным рубкам.

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В госпредприятии надеются, что управление группами на региональном уровне будет способствовать более эффективному их использованию, особенно на "уязвимых" участках – дубовых массивах с дорогостоящей древесиной или угодьях на подступах к населенным пунктам.

Рейдовые группы должны первыми выявлять случаи незаконных рубок, краж, экологических преступлений, браконьерства, нарушений пожарной безопасности, сразу сигнализируя о выявленных фактах в правоохранительные органы и другие ведомства.

Техника в таких группах, как видно из фото, добротная. Скажем, Mitsubishi L200 с Житомирской регистрацией имеет не более четырех лет. Для пикапа такого исполнения это считается малым сроком эксплуатации.

В ГП "Леса Украины" уверяют, что экипажи мобильных рейдовых патрулей укомплектованы хорошо. На все машины установлены трекеры с GPS-модулями для контроля перемещения группы.

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В обязательную комплектацию экипажей входят бронежелеты, рации, средства защиты, приборы ночного видения, боди камеры (нагрудные видеорегистраторы).

Квадрокоптер есть пока в составе только одной группы. В комплектацию всех машин добавлены бензопилы, фонари.

Маршруты работы групп разработаны так, чтобы нагрузка на каждую патрульную машину была равномерной. Благодаря этому оптимизируется использование техники и расхода топлива.

Фото: ГП "Леса Украины"