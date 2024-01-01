Из Литвы поступила техника для ВСУ: что именно

В коротком сообщении Министерства национальной обороны Литовской Республики, говорится о доставленных погрузчиках, прицепах и прицепных одноосных трансформерах. Получателем спецтехники и прицепных систем является украинская армия.

В пути еще 14 единиц бронетранспортеров М113, пусковые комплексы ПВО малой дальности с ракетами, системы борьбы с беспилотниками, средства борьбы с беспилотниками и вездеходы с запчастями.

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Указанное и многое другое должно прийти до конца августа. Все это свидетельствует об активной позиции союзнического государства по долгосрочной "бесперебойной военной поддержке Украины".

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на более 641 миллион евро. Общая поддержка Литвы Украине уже превысила миллиард евро.

Литва везет все то, что Украина предварительно заказала. Фото: Минобороны Литвы

По словам Министра национальной обороны Лауринаса Касьюнаса, эта помощь будет регулярной, долгосрочной и ощутимой, поскольку "...мы не только поддерживаем Украину, но и учимся у нее".

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Он заявил об этом во время посещения Львовской академии сухопутных войск. О чем сегодня, 16 августа, сообщило Литовское оборонное ведомство. Там он осмотрел украинские укрепления, побывал в Центре подготовки операторов дронов, наблюдал за работой наземных и воздушных дронов.

Обзор образцов наземных роботизированных гусеничных и колесных дронов, стоящих на вооружении ВСУ. Фото: Минобороны Литвы

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"Для нас очень важно увидеть, как Украина на практике применяет меры фортификации и контрмобильности, как это работает, как это выглядит. Сейчас мы создаем парки контрмобильности в Литве, мобилизуем меры, которые бы позволили останавливать действия вражеских государств в случае агрессии. Ну а в Центре подготовки беспилотников украинцы поделились опытом работы беспилотников на поле боя. Мы не можем отставать, мы должны быть на переднем крае технологической трансформации и изменений в войне", – отметил Лауринас Касьюнас.