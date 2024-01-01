З Литви надійшла техніка для ЗСУ: що саме

У короткому повідомленні Міністерства національної оборони Литовської Республіки, йдеться про доставлені навантажувачі, причепи та причіпні одновісні трансформери. Отримувачем спецтехніки й причіпних систем є українська армія.

У дорозі до Києва ще 14 одиниць бронетранспортерів М113, пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами, системи боротьби з безпілотниками, засоби боротьби з безпілотниками та всюдиходи з запчастинами.

Читайте також Литва надала Україні бронетранспортери М577 та розібраний літак

Зазначене та багато чого іншого має прийти до кінця серпня. Все це свідчить про активну позицію союзницької держави щодо довгострокової "безперебійної військової підтримки України".

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на понад 641 мільйон євро. Загальна підтримка Литви Україні вже перевищила мільярд євро.

Литва везе все те, що Україна попередньо замовила. Фото: Міноборони Литви

За словами Міністра національної оборони Лаурінаса Касьюнаса, ця допомога буде регулярною, довгостроковою та відчутною, оскільки "…ми не лише підтримуємо Україну, але й навчаємось у неї".

Читайте також Литва через кілька днів почне конфіскацію машин з російськими номерами

Він заявив про таке під час відвідин Львівської академії сухопутних військ. Про що сьогодні, 16 серпня, сповістило Литовське оборонне відомство. Там він оглянув українські укріплення, побував у Центрі підготовки операторів дронів, спостерігав за роботою наземних та повітряних дронів.

Огляд зразків наземних роботизованих гусеничних та колісних дронів, що стоять на озброєнні ЗСУ. Фото: Міноборони Литви

Читайте також Литва може відмовитись від іноземних водіїв, в тому числі українців

"Для нас дуже важливо побачити, як Україна на практиці застосовує заходи фортифікації та контрмобільності, як це працює, як це виглядає. Зараз ми створюємо парки контрмобільності в Литві, мобілізуємо заходи контрмобільності, які б дозволили блокувати та зупиняти дії ворожих держав у разі агресії. Ну а в Центрі підготовки безпілотників українці поділилися досвідом роботи безпілотників на полі бою. Ми не можемо відставати, ми повинні бути на передньому краї технологічної трансформації та змін у війні", – зазначив Лаурінас Касьюнас.