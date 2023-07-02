Реставрационная мастерская Porsche Singer показала новое творение, совмещающее наработку с 911-й модели середины 70-х годов и современные инновационные решения.

Наверное, компания Singerized непревзойденна в тюнинге Porsche: в классическом мире 911-й, где стоимость значения не имеет, Singer стал безусловным стандартом высочайшего мастерства, вершины которого покорить пока никто не в состоянии. Они снова трансформировали двухдверный Porsche 911-й в современный стильный широкофюзеляжный дорожно-спортивный автомобиль.

На этот раз ателье из реставрации Porsche 911 представило свое последнее произведение DLS Turbo, которое превращает автомобиль прошлого поколения в современный образец. Аналогов не существует, поскольку Singer производит ограниченное количество таких автомобилей, цены на которые колеблются в зависимости от версии автомобиля, его состояния и желаний заявителя. Стоимость не афишируется, но ценник настолько велик, что большинство людей такие суммы не могут себе позволить.

Читайте также Porsche уже работает над моделями будущего

Новички DLS Turbo на базе 911-й в трековом и дорожном исполнении выделяются широким кузовом из углеродного волокна. В моторной нише стоит 3,8-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 700 л.с. и механической коробкой передач.

Вот так выглядит обновленный Porsche 911 DLS Turbo в трековом исполнении. Фото: Porsche

Трековая машина оснащена огромным задним антикрылом и передним бампером с большим сплиттером, спартанский салон идет с каркасом безопасности и гоночными креслами.

Новая DLS Turbo, похожая на игровую мышь, разработана в стиле F1. Ее перестроили на большую мощность, которая стала доступна благодаря принудительной индукции.

Читайте также Часы Porsche по цене квартиры в Киеве

Трековые и дорожные автомобили оснащены новым упомянутым 3,8-литровым двигателем двойного турбонаддува с электрическими перепускными клапанами и промежуточным охлаждением воздух-вода. Его мощность оценивается в 700 лошадиных сил, а обороты превышают 9000 об/мин.

Шестиступенчатая механическая коробка передач передает мощность на задние колеса, при этом все четыре колеса оснащены углеродно-керамическими роторами и моноблочными тормозными суппортами.

Вот так смотрится обновленный Porsche 911 DLS Turbo в дорожном исполнении. Фото: Porsche

Салоны разных версий, конечно, отличаются. К примеру, в салоне DLS Turbo для дорог нет каркаса безопасности, как в трековом исполнении. Дорожник роскошный, обивка выполнена в мягких кремовых цветах, способствующих уюту и дорожному комфорту.

Читайте также Porsche к 75-летию показывает самый быстрый электромобиль

Кузов дорожной версии вписывается в инфраструктуру автомагистрали, интегрированный в транспортный трафик. У этой машины уникальный передний бампер со своеобразной открытой пастью. Задний спойлер выполнен в виде утиного хвоста, а не коробчатого крыла машины, ориентированной на трек.

Рестайлинговая 911-я не потеряла черты своей индивидуальной родословной, поскольку здесь искусно представлены все ретро-детали именно в современной интерпретации. Фото: Porsche

Если во время ранних реставраций Singer все сводилось к тому, чтобы учитывать все детали, то нынешние две модели DLS Turbo настолько дики, как это возможно. Огромные задние крылья раздуваются как в современной интерпретации гоночных автомобилей IMSA и Ле-Мана 1970-х годов.

Читайте также Porsche с пробегом 1 000 000 километров выглядит так

Две новые машины стремятся поднять выше и без того высокую планку престижа, комфорта, роскоши, скорости и безопасности. Созданные как дань уважения гоночным машинам Porsche 934/5, доминировавшим в гонках на выносливость, новые-старые машины словно стали парой ракет-носителей для трека и дороги.

Porsche 911 образца DLS Turbo в дорожном исполнении. Обратите внимание на рулевое колесо с тремя спицами, на котором нет кнопок и значков – просто, стильно, но дорого… Фото: Porsche

Поскольку каждый Singer DLS Turbo производится на заказ, цены везде разные. Мало того, что автомобили очень дорогие, они имеют ограниченную доступность.

А так выглядит простой рестайлинг осовремененного Porsche 911, исполненный Singer в прошлом году. Действительно стильно и, по-видимому, по цене нескольких больших квартир в центре Киева. Фото: Porsche