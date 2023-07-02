Реставраційна майстерня Porsche Singer показала нове творіння, що поєднує напрацювання з 911-ї моделі середини 70-х років і сучасні інноваційні рішення.

Напевне, компанія Singerized неперевершена у тюнінгу Porsche: в класичному світі 911-ї, де вартість не має значення, Singer став безумовним стандартом найвищої майстерності, вершини якої підкорити поки ніхто не в змозі. Вони знову трансформували дводверне Porsche 911-ї у сучасний стильний широкофюзеляжний дорожньо-спортивний автомобіль.

Цього разу ательє з реставрації Porsche 911 представило свій останній витвір DLS Turbo, який перетворює автомобіль минулого покоління на сучасний зразок. Аналогів не існує, оскільки Singer виготовляє обмежену кількість таких автомобілів, ціни на які коливаються у залежності від версії автівки, її стану та бажання заявника. Вартість не афішується, але цінник настільки великий, що більшість людей такі суми не може собі дозволити.

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Новачки DLS Turbo на базі 911-ї у трековому та дорожньому виконанні виділяються широким кузовом із вуглецевого волокна. У моторній ніші стоїть 3,8-літровий опозитний шестициліндровий двигун із подвійним турбонаддувом потужністю 700 к.с. та механічною коробкою передач.

Ось так виглядає оновлений Porsche 911 DLS Turbo у трековому виконанні. Фото: Porsche

Трекова машина оснащена величезним заднім антикрилом та переднім бампером з великим спліттером, а спартанський салон йде з каркасом безпеки та гоночними кріслами.

Нова DLS Turbo, що схожа на ігрову «мишу», розроблена у стилі F1. Її перебудували на велику потужність, що стала доступною завдяки примусовій індукції.

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Трековий та дорожній автомобілі оснащені новим згаданим 3,8-літровим двигуном подвійного турбонаддуву з електричними перепускними клапанами та проміжним охолодженням повітря-вода. Його потужність оцінюється в 700 кінських сил, а оберти перевищують 9000 об/хв.

Шестиступінчаста механічна коробка передач передає потужність на задні колеса, при цьому всі чотири колеса оснащені вуглецево-керамічними роторами та моноблочними гальмівними супортами.

Ось так виглядає оновлений Porsche 911 DLS Turbo у дорожньому виконанні. Фото: Porsche

Салони різних версій, звичайно, різняться. Наприклад, у салоні DLS Turbo для доріг немає каркасу безпеки, як у трековому виконанні. “Дорожник” розкішний, оббивка виконана у м'яких кремових кольорах, що сприяють затишку і дорожньому комфорту.

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Кузов дорожньої версії ніби вписується в інфраструктуру автомагістралі, інтегрований в транспортний трафік. У цієї машини унікальний передній бампер зі своєрідною відкритою пащею. Задній спойлер виконаний у вигляді качиного хвоста, а не коробчастого крила машини, орієнтованої на трек.

Рестайлінгова 911-а не втратила риси свого індивідуального родоводу, оскільки тут майстерно подано усі ретро-деталі саме в сучасній інтерпретації. Фото: Porsche

Якщо під час ранніх реставрацій Singer все зводилося до того, щоб враховувати всі деталі, то нинішні дві моделі DLS Turbo настільки дикі, наскільки це можливо. Величезні задні крила роздмухуються, як у сучасній інтерпретації гоночних автомобілів IMSA та Ле-Мана 1970-х років.

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Дві нові машини прагнуть підняти вище і без того високу планку престижу, комфорту, розкоші, швидкості та безпеки. Створені як данина поваги гоночним машинам Porsche 934/5, що домінували в гонках на витривалість, нові-старі машини наче стали парою ракет-носіїв для треку і дороги.

Porsche 911 зразка DLS Turbo у дорожньому виконанні. Зверніть увагу на рульове колесо з трьома спицями, на якому немає жодних кнопок та значків – просто, стильно, але дорого… Фото: Porsche

Оскільки кожен Singer DLS Turbo виготовляється на замовлення, ціни скрізь різні. Мало того, що автомобілі дуже дорогі, вони мають обмежену доступність.

А так виглядає простий рестайлінг осучасненого Porsche 911, виконаний Singer торік. Справді стильно і, мабуть, за ціною кількох великих квартир у центрі Києва. Фото: Porsche