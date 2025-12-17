Из утилитарного Unimog сделали роскошный внедорожник

По случаю 80-летия компании, которое будет отмечаться в 2026-м, Mercedes-Benz Special Trucks в сотрудничестве со своим давним партнером Hellgeth Engineering создали самый мощный на сегодня внедорожный Unimog.

Автомобиль сохранил и даже приумножил присущую ему производительность, ходовые свойства. О дизайне и комфорте нечего и говорить – шедевр.

Совершенство усовершенствовали

Благодаря такому перевоплощению производитель установил не только новые стандарты в сегменте Unimog, но и выполнил давнее желание многих международных клиентов Unimog дополнить эту машину люксовыми атрибутами.

По некоторым чертам Unimog узнается, но в таком виде это уже совсем другая машина. Фото: Daimler Truck AG

За основу взяли классический Unimog U 4023, оснащенный портальными мостами. В сочетании с возможностью выбора полного привода и продольной блокировкой дифференциала на обоих мостах, он обеспечивает необходимое сцепление и контроль даже на сложной местности.

Под капотом "лошадей" стало больше

Стандартный четырехцилиндровый двигатель заменили на шестицилиндровый силовой агрегат Mercedes-Benz OM 936 мощностью 220 кВт (300 л.с.). Эта модификация обеспечивает более высокую производительность, оптимизированные настройки трансмиссии и повышенный комфорт вождения.

Солон здесь двухрядный. Несмотря на немалую внутреннюю площадь, разработчики установили всего четыре кресла. Это позволило создать уютный интерьер с хорошей пространственной средой.

Разработчики и дизайнеры обоих брендов заявляют, что это самый роскошный Unimog в истории. Фото: Daimler Truck AG

Водитель будет радоваться новациям, а пассажиры – комфорту

Для комфорта установлена система MirrorCam: цифровые камеры и мониторы заменяют традиционные наружные зеркала, обеспечивая улучшенный круговой обзор и повышенную безопасность.

Внутри салона – премиальные кожаные поверхности, эргономичные сиденья с цветной строчкой, кожаные коврики и светодиодное освещение подчеркивают премиальный характер автомобиля.

От полученного результата даже разработчики в восторге. На такой экстерьер Unimog вдохновили современные концепты внедорожников.

В этой версии Unimog получил эксклюзивный дизайн и улучшенные характеристики. Фото: Daimler Truck AG

Прибегли к матово-серому лакокрасочному покрытию. Поставили алюминиевые диски с бедлоками. Особое внимание обратили на концепцию освещения с современными светодиодными фарами.

"Благодаря роскошному шоу-кару Unimog мы реализовали наше видение сочетания легендарной прочности и внедорожных возможностей Unimog с совершенно новым стандартом комфорта и инженерных навыков. Этот Unimog является воплощением инноваций и страсти" – подытожил сделанное в комментарии к релизу генеральный директор Mercedes-Benz Special Trucks Франциска Кусумано.