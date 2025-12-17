З утилітарного Unimog зробили розкішний позашляховик

З нагоди 80-річчя компанії, що відзначатиметься у 2026-му, Mercedes-Benz Special Trucks у співпраці зі своїм давнім партнером Hellgeth Engineering створили найпотужніший на сьогодні позашляховий Unimog.

Автомобіль зберіг і навіть примножив притаманну йому продуктивність, ходові властивості. Про дизайн та комфорт годі й говорити – шедевр.

Досконалість удосконалили

Завдяки такому перевтіленню виробник встановив не тільки нові стандарти в сегменті Unimog, але й виконав давнє бажання багатьох міжнародних клієнтів Unimog доповнити цю машину люксовими атрибутами.

За деякими рисами Unimog впізнається, але в такому вигляді це вже зовсім інша машина. Фото: Daimler Truck AG

За основу взяли класичний Unimog U 4023, оснащений портальними мостами. У поєднанні з можливістю вибору повного приводу та поздовжнім блокуванням диференціала на обох мостах, він забезпечує необхідне зчеплення та контроль навіть на складній місцевості.

Під капотом "коней" побільшало

Стандартний чотирициліндровий двигун замінили на шестициліндровий силовий агрегат Mercedes-Benz OM 936 потужністю 220 кВт (300 к.с.). Ця модифікація забезпечує вищу продуктивність, оптимізоване налаштування трансмісії та підвищений комфорт водіння.

Солон тут дворядний. Попри чималу внутрішню площу, розробники встановили лише чотири крісла. Це дозволило створити затишний інтер'єр з гарним просторовим середовищем.

Розробники та дизайнери обох брендів заявляють, що це найрозкішніший Unimog в історії. Фото: Daimler Truck AG

Водій радітиме новаціям, а пасажири – комфорту

Для комфорту встановлено систему MirrorCam: цифрові камери та монітори замінюють традиційні зовнішні дзеркала, забезпечуючи покращений круговий огляд та підвищену безпеку.

Усередині салону – преміальні шкіряні поверхні, ергономічні сидіння з кольоровим рядком, шкіряні килимки та світлодіодне освітлення підкреслюють преміальний характер автомобіля.

Від отриманого результату навіть розробники у захваті. На такий екстер'єр Unimog надихнули сучасні концепти позашляховиків.

У цій версії Unimog отримав ексклюзивний дизайн та покращені характеристики. Фото: Daimler Truck AG

Вдалися до матово-сірого лакофарбового покриття. Поставили алюмінієві диски з бедлоками. Особливу увагу звернули на концепцію освітлення з сучасними світлодіодними фарами.

"Завдяки розкішному шоу-кару Unimog ми реалізували наше бачення поєднання легендарної міцності та позашляхових можливостей Unimog з абсолютно новим стандартом комфорту та інженерних навичок. Цей Unimog є втіленням інновацій та пристрасті" – підсумував зроблене у коментарі до релізу генеральний директор Mercedes-Benz Special Trucks Франциска Кусумано.