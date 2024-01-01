Изменен алгоритм Е-записи в сервисные центры МВД

В осуществление онлайн-записи на услуги сервисных центров МВД были внесены изменения в систему Е-запись. Отныне крайней для записи датой является 21-й день, который становится доступен каждый новый день в 06:00 часов утра.

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Также изменена последовательность шагов при регистрации в Е-записиі. Сначала выбирается услуга, далее на карте появляется перечень сервисных центров МВД по всей стране, в который лицо может спланировать визит. При наличии свободных записей – сервисный центр МВД обозначается зеленым "кружочком", если отсутствует – серым. После этого отображается календарь, где жирным шрифтом выделены даты, на которые можно осуществить хотя бы одну запись.

Количество записей остается лимитировано. Для физического лица доступно 4 регистрации через Е-запись в месяц. Для юридических лиц установлен лимит 4 записи на текущий день.

Также регистрация на услуги сервисных центров МВД осуществляется через терминал, расположенный в сервисном центре МВД. Запись происходит день в день, то есть в день обращения гражданин регистрируется в терминале самообслуживания и, если есть свободные места в очереди, этого же дня получает услугу. Для физических лиц определен лимит регистраций через терминал – 4 в течение месяца. Юридические лица могут осуществить не более 6 регистраций в день.

Иногда происходят случаи, когда граждане отменяют свои записи. Отмененные записи также учитываются в общее количество записей, доступных в месяц для физических и в сутки – для юридических лиц.

Если превышено количество записей, на экране выводится сообщение “Вами превышен лимит регистраций на текущий месяц” для физических лиц и “Вами превышен лимит регистраций на текущий день” для юридических лиц.

Лимиты на количество доступных регистраций обнуляются системой автоматически: физическим лицам – с наступлением нового календарного месяца, юридическим лицам – с наступлением новых суток.

Важная информация для лиц, которые сдают экзамены

Действуют ограничения по интервалу записей на услуги по сдаче экзаменов. Если гражданин не сдал теоретический или практический экзамен, следующая попытка доступна не ранее, чем через 10 календарных дней, которые исчисляются начиная со следующего дня после сдачи экзамена. В МВД планируют установить большие промежутки времени для повторной сдачи экзаменов.

Сейчас интервал записи на экзамен составляет не менее десяти дней. То есть если запись осуществлена, к примеру, 10 июня, то следующую запись возможно осуществить не ранее, чем на 21 июня. При попытке осуществить запись ранее 10 дней, на экране выводится сообщение “Интервал записи на сдачу экзамена составляет менее 10 календарных дней”.

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При этом, в случае отмены такой записи по любым причинам – самостоятельно, автоскасування в связи с неявкой или отмены администратором – такое 10-дневное ограничение снимается и возможность повторной регистрации на экзамен возобновляется.

Алгоритм отмены записи

Важно своевременно отменять записи. Это возможно осуществить тремя способами.

Самостоятельная отмена через онлайн-сервис.

Если по каким-то причинам гражданин не может прибыть в сервисный центр МВД для получения услуги, ему нужно отменить свою онлайн-регистрацию. Сделать это можно в системе Е-запись не позднее, чем за 2 часа до времени получения услуги, указанного при регистрации.

Автоотмена в связи с неявкой к рабочему месту администратора.

В таком случае запись отменяется системой автоматически.

Отмена администратором в случае установления обстоятельств, которые делают невозможным предоставление услуг.

Например, в случае, если гражданин обратился для получения услуги с неполным пакетом документов. Также в случае выявления расхождений информации, указанной в записи, со сведениями, содержащихся в документах, в предоставлении услуги будет отказано, поскольку запись в очередь является индивидуальной.

В каких случаях система блокирует возможность записи для получения услуг

Физическое лицо в течение месяца может осуществить 4 онлайн-записи для получения услуг. Если субъект обращения в течение текущего месяца 4 раза регистрировался и не появлялся к рабочему месту, по которому должна была даваться услуга, дальнейшая возможность осуществления регистрации с помощью онлайн-сервиса блокируется.

Возможность осуществления онлайн-регистрации возобновляется при условии личного обращения клиента в сервисный центр МВД, куда была осуществлена последняя запись онлайн.

Как работает система Е-записи во время воздушной тревоги

Во время объявления сигнала “воздушная тревога” предоставления услуг (в том числе – вызов к рабочим местам) в сервисных центрах МВД прекращается. После объявления сигнала отбоя обслуживание продолжается с той записи, на которой остановились во время тревоги.