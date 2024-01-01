Змінено алгоритм Е-запису до сервісних центрів МВС

У здійснення онлайн-запису на послуги сервісних центрів МВС було внесено зміни в систему Е-запис. Відтепер крайньою для запису датою є 21-ий день, який стає доступний кожного нового дня о 06:00 годині ранку.

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Також змінено послідовність кроків при реєстрації в Е-записі. Спочатку обирається послуга, далі на карті з’являється перелік сервісних центрів МВС по всій країні, у який особа може спланувати візит. За наявності вільних записів – сервісний центр МВС позначається зеленим «кружечком», якщо відсутній – сірим. Після цього відображається календар, де жирним шрифтом виділено дати, на які можна здійснити хоча б один запис.

Кількість записів лишається лімітована. Для фізичної особи доступно 4 реєстрації через Е-запис на місяць. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день.

Також реєстрація на послуги сервісних центрів МВС здійснюється через термінал, розташований в сервісному центрі МВС. Запис відбувається день в день, тобто у день звернення громадянин реєструється в терміналі самообслуговування і, якщо є вільні місця у черзі, цього ж дня отримує послугу. Для фізичних осіб визначений ліміт реєстрацій через термінал – 4 впродовж місяця. Юридичні особи можуть здійснити не більше 6 реєстрацій на день.

Іноді стаються випадки, коли громадяни скасовують свої записи. Скасовані записи також враховуються у загальну кількість записів, доступних на місяць для фізичних і на добу – для юридичних осіб.

Якщо перевищено кількість записів, на екрані виводиться повідомлення “Вами перевищено ліміт реєстрацій на поточний місяць” для фізичних осіб та “Вами перевищено ліміт реєстрацій на поточний день” для юридичних осіб.

Ліміти на кількість доступних реєстрацій обнуляються системою автоматично: фізичним особам – з настанням нового календарного місяця, юридичним особам – з настанням нової доби.

Важлива інформація для осіб, які складають іспити

Діють обмеження щодо інтервалу записів на послуги зі складання іспитів. Якщо громадянин не склав теоретичний чи практичний іспит, наступна спроба доступна не раніше, ніж через 10 календарних днів, котрі обраховуються починаючи з наступного дня після складання іспиту. У МВС планують встановити більші проміжки часу для повторного складання іспитів.

Зараз інтервал запису на іспит складає не менше десяти днів. Тобто якщо запис здійснено, до прикладу, 10 червня, то наступний запис можливо здійснити не раніше, ніж на 21 червня. При спробі здійснити запис раніше 10 днів, на екрані виводиться повідомлення “Інтервал запису на складання іспиту складає менше 10 календарних днів”.

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При цьому, у разі скасування такого запису з будь-яких причин – самостійно, автоскасування у зв’язку з неявкою або скасування адміністратором – таке 10-денне обмеження знімається та можливість повторної реєстрації на іспит поновлюється.

Алгоритм скасування запису

Важливо своєчасно скасовувати записи. Це можливо здійснити трьома способами.

Самостійне скасування через онлайн-сервіс.

Якщо з якихось причин громадянин не може прибути в сервісний центр МВС для отримання послуги, йому потрібно скасувати свою онлайн-реєстрацію. Зробити це можна у системі Е-запис не пізніше, ніж за 2 години до часу отримання послуги, вказаного під час реєстрації.

Автоскасування у зв’язку із неявкою до робочого місця адміністратора.

У такому випадку запис скасовується системою автоматично.

Скасування адміністратором у разі встановлення обставин, що унеможливлюють надання послуг.

Наприклад, у разі, якщо громадянин звернувся для отримання послуги з неповним пакетом документів. Також у разі виявлення розбіжностей інформації, зазначеної у записі, з відомостями, які містяться в документах, у наданні послуги буде відмовлено, оскільки запис в чергу є індивідуальним.

У яких випадках система блокує можливість запису для отримання послуг

Фізична особа протягом місяця може здійснити 4 онлайн-записи для отримання послуг. Якщо суб’єкт звернення протягом поточного місяця 4 рази реєструвався та не з’являвся до робочого місця, за яким мала даватися послуга, подальша можливість здійснення реєстрації за допомогою онлайн-сервісу блокується.

Можливість здійснення онлайн-реєстрації поновлюється за умови особистого звернення клієнта до сервісного центру МВС, куди було здійснено останній запис онлайн.

Як працює система Е-запису під час повітряної тривоги

Під час оголошення сигналу “повітряна тривога” надання послуг (у тому числі – виклик до робочих місць) у сервісних центрах МВС припиняється. Після оголошення сигналу відбою обслуговування продовжується з того запису, на якому зупинилися під час тривоги.