Литовское правительство решило узнать, кто из граждан зарабатывает на перепродаже автомобилей и сколько. Для украинских владельцев литовских авто это может стать плохой новостью.

Центр регистрации автомобилей в Литве Regitra объявил о новом порядке смены владельца транспортных средств в стране. С 1 мая 2021 года все операции, которые будут проводиться по смене владельца автомобиля, будут возможны только при наличии специального уникального кода декларации владельца (SDK). Автомобиль можно будет продать или зарегистрировать только по этому коду.

Получение кода будет бесплатным, а вот за передвижение на автомобиле без него предусмотрен штраф. У кода SDK, по сути, лишь информативная цель – налоговые органы Литвы будут знать, сколько автомобилей перепродают местные граждане. И если они получают доход, то должны и платить налоги.

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Именно из-за возможных фискальных санкций новый порядок регистрации может существенно усложнить процедуру растаможивания "евроблях", которая должна начаться после вступления в силу соответствующего закона. Ведь для того, чтобы подать документы на растаможку автомобиля в Украине, нужно снять с учета его в той стране, чьи номера сейчас на "євробляхе". А поскольку большинство ввезенных авто на иностранных номерах Литвы, то и больше всего операций придется провести именно в "Регитре".

На самом деле в Литве процветал целый автобизнес по перегону автомобилей из Западной Европы и перепродаже их украинцам. И многие бизнесмены регистрировали на себя сотни автомобилей, которые сейчас находятся в Украине. Ведь тогда государство не контролировало, сколько зарегистрировано авто на одного литовца.

С 1 мая 2021 года для того, чтобы продать автомобиль, литовцу придется получить на него SDK. Если у литовца сто автомобилей – соответственно, должно быть 100 SDK. Затем эти данные получит налоговая, которая поинтересуется, уплачены ли налоги за все эти транспортные средства. Конечно, литовцы, на которых записано много автомобилей, не захотят "светиться", поэтому могут отказывать в снятии с регистрации украинским владельцам авто на литовских номерах. В этом случае зарегистрировать автомобиль в Украине не удастся.

Если же автомобиль был зарегистрирован на юридическую компанию, ей тоже придется получать SDK на каждое авто.

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Для того чтобы получить разрешение от "Регитры" на снятие с учета автомобиля, украинский владелец (покупатель) должен на сайт regitra.lt скачать договор купли-продажи и заявление о снятии с учета. Литовский владелец (физическое или юридическое лицо) в течение 5 дней должен подтвердить желание продать эту машину. После этого SDK на это авто отменяется, а "Регитра" снимает авто с литовской регистрации и предоставляет украинцу соответствующий документ.