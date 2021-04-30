Литовський уряд вирішив дізнатись, хто з громадян заробляє на перепродажу автомобілів та скільки. Для українських власників литовських авто це може стати поганою новиною.

Центр реєстрації автомобілів у Литві Regitra оголосив про новий порядок зміни власника транспортних засобів в країні. З 1 травня 2021 року усі операції, які будуть проводитись щодо зміни власника автомобіля, будуть можливі лише за наявності спеціального унікального коду декларації власника (SDK). Автомобіль можна буде продати або зареєструвати лише за цим кодом.

Отримання коду буде безкоштовним, а от за пересування на автомобілі без нього передбачений штраф. Код SDK, по суті, має на меті лише інформативну мету – податкові органи Литви знатимуть, скільки автомобілів перепродують місцеві громадяни. І якщо вони отримують дохід, то повинні й сплачувати податки.

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Саме через можливі фіскальні санкції новий порядок реєстрації може суттєво ускладнити процедуру розмитнення "євроблях", яка має розпочатися після набрання чинності відповідного Закону. Адже для того, щоб подати документи на розмитнення автомобіля в Україні, потрібно зняти з обліку його в тій країні, чиї номери зараз на "євроблясі". А оскільки більшість ввезених авто на іноземних номерах Литви, то й найбільше операцій доведеться провести саме в "Регітрі".

Насправді в Литві процвітав цілий автобізнес з перегону автомобілів з Західної Європи та перепродажу їх українцям. І багато бізнесменів реєстрували на себе сотні автомобілів, які зараз знаходяться в Україні. Адже тоді держава не контролювала, скільки зареєстровано авто на одного литовця.

З 1 травня 2021 року для того, щоб продати автомобіль, литовцю доведеться отримати на нього SDK. Якщо у литовця сто автомобілів – відповідно, має бути 100 SDK. Потім ці дані отримає податкова, яка поцікавиться, чи сплачені податки за усі ці транспортні засоби. Звичайно, литовці, на яких записано багато автомобілів, не захочуть "світитись", тож можуть відмовляти у знятті з реєстрації українським власникам авто на литовських номерах. В цьому випадку зареєструвати автомобіль в Україні не вдасться.

Якщо ж автомобіль був зареєстрований на юридичну компанію, їй теж доведеться отримувати SDK на кожне авто.

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Для того, щоб отримати дозвіл від "Регітри" на зняття з обліку автомобіля, український власник (покупець) має на сайт regitra.lt завантажити договір купівлі-продажу та заяву про зняття з обліку. Литовський власник (фізична чи юридична особа) протягом 5 днів має підтвердити бажання продати цю машину. Після цього SDK на це авто скасовується, а "Регітра" знімає авто з литовської реєстрації та надає українцю відповідний документ.