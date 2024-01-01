Изображения нового субкомпактного кроссовера Mazda появились в сети

Как отмечает Carscoops, безымянная модель на тизере имеет компактные размеры и две выхлопные трубы, что свидетельствует о том, что она не полностью электрическая, а, вероятно, гибрид.

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Сообщается, что тизеры были продемонстрированы во время официального мероприятия в Таиланде, где Mazda объявила об инвестициях в 5 миллиардов бат (150 миллионов долларов) в производство электрифицированных внедорожников. Несмотря на это, автопроизводитель не включил тизеры в свой пресс-релиз.

Однако, впоследствии изображение внедорожника заметили на фотографии, опубликованной Таиландским советом по вопросам инвестиций, на которой изображен президент и генеральный директор Mazda Масахиро Моро, который держит иллюстрации вместе с премьер-министром Таиланда Петонгтарном Чинаватой.

После анализа фото становится понятно, что кроссовер не входит в текущую линейку бренда. Модель имеет пропорции, что затрудняют определение текущей модели, но, вполне заметно, что дизайн автомобиля почти идентичен текущему стилю Mazda.

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По слухам, новинка может быть преемником CX-3 и CX-30. Creative Trend предположил, что автопроизводитель планирует запуск меньшей Mazda CX-20, хотя официального подтверждения такого проекта нет.

В то же время ожидается, что инвестиции компании в новое предприятие позволит производить до 100 000 автомобилей в год предназначенных как для рынка Таиланда, так и для других мировых рынков. Компания планирует представить несколько новинок в регионе уже в следующем году.

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Речь идет о новом электрокроссовере Mazda CX6-e, основанном на базе Changan, электрическом седане Mazda 6e, более крупном электрокроссовере, название которого пока не раскрыто, а также двух гибридных моделях, которые поступят в продажу в 2027 и 2028 годах соответственно.