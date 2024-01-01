Зображення нового субкомпактного кросовера Mazda з'явились в мережі

Як зазначає Carscoops, безіменна модель на тизері має компактні розміри та дві вихлопні труби, що свідчить про те, що вона не повністю електрична, а, ймовірно, гібрид.

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Повідомляється, що тизери були продемонстровані під час офіційного заходу в Таїланді, де Mazda оголосила про інвестиції в 5 мільярдів бат (150 мільйонів доларів) у виробництво електрифікованих позашляховиків. Попри це, автовиробник не включив тизери у свій пресреліз.

Проте, згодом зображення позашляховика помітили на фотографії, опублікованій Таїландською радою з питань інвестицій, на якій зображено президента та генерального директора Mazda Масахіро Моро, який тримає ілюстрації разом із прем’єр-міністром Таїланду Петонгтарном Чинаватою.

Після аналізу фото стає зрозуміло, що кросовер не входить до поточної лінійки бренду. Модель має пропорції, що ускладнюють визначення поточної моделі, але, цілком помітно, що дизайн автівки майже ідентичний до поточного стилю Mazda.

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За чутками, новинка може бути наступником CX-3 та CX-30. Creative Trend припустив, що автовиробник планує запуск меншої Mazda CX-20, хоча офіційного підтвердження такого проєкту немає.

Водночас очікується, що інвестиції компанії в нове підприємство дозволить виробляти до 100 000 автомобілів на рік призначених як для ринку Таїланду, так і для інших світових ринків. Компанія планує представити декілька новинок в регіоні вже наступного року.

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Йдеться про новий електрокросовер Mazda CX6-e, заснований на базі Changan, електричний седан Mazda 6e, більший електрокросовер, назва якого наразі нерозкрита, а також дві гібридні моделі, що надійдуть у продаж у 2027 й 2028 роках відповідно.