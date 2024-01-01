Jeep показал совершенно новый Cherokee

Jeep поделился первыми изображениями Cherokee следующего поколения, непосредственно перед его запуском позже в этом году. Ранее были слухи, что автопроизводитель планировал отказаться от названия модели, но, похоже, теперь эти дебаты исчерпаны.

Читайте также: Официально представлен новый Jeep Compass

Официальные фотографии для прессы показывают, что новый Cherokee использует более традиционный подход Jeep. Кроссовер имеет более квадратный вид, а передняя часть использует похожие стилистические черты электрического Recon 4xe.

“Совершенно новый Jeep Cherokee является главным элементом наших усилий, направленных на предоставление клиентам больше продуктов, инноваций, выбора и стандартного контента, чем когда-либо прежде. Jeep Cherokee может похвастаться конкурентоспособной ценой, которая поражает суть самого большого сегмента автомобилей и идеально располагается между Jeep Compass и Jeep Grand Cherokee, чтобы усилить нашу победную линейку моделей для массового рынка...”, – сказал Боб Бродердорф, генеральный директор Jeep.

Также интересно: Jeep тестирует обновленный Grand Cherokee 2026 года

Кроме подтверждения названия, Jeep сообщил, что внедорожник следующего поколения дебютирует с “новым, эффективным и мощным гибридным двигателем”. Несмотря на это, стоит ожидать также линейку традиционных двигателей внутреннего сгорания и дебют полностью электрической версии впоследствии, поскольку платформа STLA-Large поддерживает все типы силовых агрегатов.