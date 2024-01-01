Jeep показав абсолютно новий Cherokee

Jeep поділився першими зображеннями Cherokee наступного покоління, безпосередньо перед його запуском пізніше цього року. Раніше були чутки, що автовиробник планував відмовитись від назви моделі, але, схоже, тепер ці дебати вичерпано.

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Офіційні фотографії для преси показують, що новий Cherokee використовує більш традиційний підхід Jeep. Кросовер має більш квадратний вигляд, а передня частина використовує схожі стилістичні риси електричного Recon 4xe.

“Зовсім новий Jeep Cherokee є головним елементом наших зусиль, спрямованих на надання клієнтам більше продуктів, інновацій, вибору та стандартного контенту, ніж будь-коли раніше. Jeep Cherokee може похвалитися конкурентоспроможною ціною, яка вражає суть найбільшого сегмента автомобілів і ідеально розташовується між Jeep Compass та Jeep Grand Cherokee, щоб посилити нашу переможну лінійку моделей для масового ринку...”, – сказав Боб Бродердорф, генеральний директор Jeep.

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Окрім підтвердження назви, Jeep повідомив, що позашляховик наступного покоління дебютує з “новим, ефективним та потужним гібридним двигуном”. Попри це, варто очікувати також лінійку традиційних двигунів внутрішнього згорання й дебют повністю електричної версії згодом, оскільки платформа STLA-Large підтримує всі типи силових агрегатів.