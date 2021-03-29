Новая сеть фирменных зарядных станций от Jeep и Electrify America покрывает 56 особых маршрутов на бездорожье в 17 штатах страны.

Сейчас Jeep предлагает только плагин-гибрид Wrangler 4xe, однако к концу этого месяца должен дубютовать и полностью электрический Wrangler.

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Jeep анонсировал сеть зарядных станций для будущих электромобилей и своего нового плагин-гибрида Jeep Wrangler 4xe 2021 года. Зарядная сеть Jeep под управлением Electrify America, обеспечит зарядку 2-го уровня (240 вольт), которая полностью зарядит аккумуляторную батарею 4xe на 17 киловатт-часов примерно за два часа. Зарядные устройства будут подключены непосредственно к электросети или будут использовать солнечную энергию. Полная зарядка обеспечивает 34 километра электрического пробега.

Станции зарядной сети Jeep 4xe будут располагаться возле тропинок – "трейлов". Из всех подобных маршрутов, облюбованных любителями внедорожных приключений, было избрано 56 маршрутов, названных Jeep Badge of Honor. Они проходят по территориям 17 штатов через пустыни Моаб и Юта, Скалистые горы и калифорнийские каньоны, не забыли включить в список и маршрут под названием Тропа Рубикон, ведь это одно из имен Wrangler.

Станции на первых трех маршрутах планируют запустить этой весной, а в течение следующих 12 месяцев ввести в работу зарядки на других тропах.

Специальное мобильное приложение Electrify America позволит владельцам 4xe входить, инициировать и контролировать бесплатную зарядку.

Фото: Jeep Wrangler 4xe / Jeep