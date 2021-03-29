Нова мережа фірмових зарядних станцій від Jeep та Electrify America покриває 56 особливих маршрутів на бездоріжжі у 17 штатах країни.

Наразі Jeep пропонує лише плагін-гібрид Wrangler 4xe, однак до кінця цього місяця має дубютувати і повністю електричний Wrangler.

Також цікаво: GMC Hummer VIN 001 продали у 22 рази дорожче базової ціни, Ford Bronco VIN 001 – у 37

Jeep анонсував мережу зарядних станцій для майбутніх електромобілів та свого нового плагіна-гібрида Jeep Wrangler 4xe 2021 року. Зарядна мережа Jeep під управлінням Electrify America, забезпечить зарядку 2-го рівня (240 вольт), яка повністю зарядить акумуляторну батарею 4xe на 17 кіловат-годин приблизно за дві години. Зарядні пристрої будуть підключені безпосередньо до електромережі або використовуватимуть сонячну енергію. Повна зарядка забезпечує 34 кілометри електричного пробігу.

Станції зарядної мережі Jeep 4xe будуть розташовуватись біля стежок – “трейлів”. З поміж усіх подібних маршрутів, облюбованих любителями позашляхових пригод, було обрано 56 маршрутів, названих Jeep Badge of Honor. Вони проходять по територіям 17 штатів через пустелі Моаб та Юта, Скелясті гори і каліфорнійські каньони, не забули включити у список і маршрут під назвою Стежка Рубікон, адже це одне з імен Wrangler.

Станції на перших трьох маршрутах планують запустити цієї весни, а протягом наступних 12 місяців ввести в роботу зарядки на інших стежках.

Спеціальний мобільний додаток Electrify America дозволить власникам 4xe входити, ініціювати та контролювати безкоштовну зарядку.

Фото: Jeep Wrangler 4xe / Jeep