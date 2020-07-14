Компания Jeep распространила информацию про мощную версию своего внедорожника в день долгожданной премьеры Bronco и вряд ли это случайное совпадение.

Компания Jeep представила концепт внедорожника Wrangler Rubicon 392 с 6,4-литровым мотором HEMI V8 мощностью 450 лошадиных сил и 610 Нм крутящего момента. “Боевой” внедорожник способен ускоряться с места до сотни менее, чем за пять секунд.

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К премьере Bronco 2021 готовились не только в Ford – главный соперник тайно разрабатывал свою версию экстремального внедорожника. Jeep Wrangler Rubicon 392 имеет увеличенный до 340 миллиметров клиренс, усиленную подвеску с электронной блокировкой дифференциалов, стальные бамперы, лебедку и 37-дюймовые шины с глубоким протектором.

Rubicon 392 носит статус концепта, однако производитель заявил, что готов наладить производство такого автомобиля, если получит достаточно положительных отзывов и предварительных заказов. Если это произойдет, Jeep Wrangler Rubicon 392 станет первым Wrangler с мотором V8 в истории модели.

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