Компанія Jeep розповсюдила інформацію про потужну версію свого позашляховика у день довгоочікуваної прем'єри Bronco і навряд чи це випадковий збіг.

Компанія Jeep представила концепт позашляховика Wrangler Rubicon 392 з 6,4-літровим мотором HEMI V8 потужністю 450 кінських сил і 610 Нм крутного моменту. “Бойовий” позашляховик здатен прискорюватись з місця до сотні менш, ніж за п'ять секунд.

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До прем’єри Bronco 2021 готувались не лише у Ford – головний суперник таємно розробляв свою версію екстремального позашляховика. Jeep Wrangler Rubicon 392 має збільшений до 340 міліметрів кліренс, посилену підвіску з електронним блокуванням диференціалів, сталеві бампери, лебідку і 37-дюймові шини з глибоким протектором.

Rubicon 392 носить статус концепта, однак виробник заявив, що готовий налагодити виробництво такого автомобіля, якщо отримає достатньо позитивних відгуків та попердніх замовлень. Якщо це станеться, Jeep Wrangler Rubicon 392 стане першим Wrangler з мотором V8 в історії моделі.

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