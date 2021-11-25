Во время мероприятия Czech Space Week 2021, посвященного всему, что связано с космосом, архитектурное и дизайнерское бюро XTEND показало виртуальный концепт транспорта для колонистов Луны.

”Ведущий дизайнер Томаш Роусек ранее работал над архитектурой для Skoda Auto, а дизайн ровера вдохновлен электрическим внедорожником Skoda Enyaq. Наша новая эра электрической мобильности может продолжиться по всей Солнечной системе и за ее пределами”, – говорится в публикации Xtend Design.

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Виртуальный концепт Томаса Роусека и Xtend Design, названный Luniaq, основанный на платформе NASA MMSEV – Multi-Mission Space Exploration Vehicle (Многофункциональный транспорт для исследования космоса). Он предназначен для жителей лунной колонии Moon Village и может перевозить до четырех пассажиров.

Luniaq включает в себя использование прозрачного алюминия для больших окон, который более устойчив к микрометеоритам, чем стекло. Полиэтиленовые слои обеспечивают дополнительную защиту от радиации, а нижнее переднее окно позволяет водителю наблюдать за местностью прямо перед автомобилем.

Luniaq также поставляется со стереоскопическими камерами для сканирования местности и для 3D-изображения, чтобы обеспечить дистанционное и автономное управление автомобилем. Технология Michelin Tweel также была использована для больших мягких колес.

Что касается вдохновения от Skoda Enyaq, то, по словам лондонской компании, нужно обратить внимание на переднюю часть Luniaq.

Фото: транспорт для колонистов Луны / Xtend Design