Під час заходу Czech Space Week 2021, присвяченому усьому, що пов'язано з космосом, архітектурне та дизайн бюро XTEND показало віртуальний концепт транспорту для колоністів Місяця.

“Провідний дизайнер Томаш Роусек раніше працював над архітектурою для Skoda Auto, а дизайн ровера натхненний електричним позашляховиком Skoda Enyaq. Наша нова ера електричної мобільності може продовжитися по всій Сонячній системі та за її межами”, – йдеться у публікації Xtend Design.

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Віртуальний концепт Томаса Роусека та Xtend Design, названий Luniaq, заснований на платформі NASA MMSEV – Multi-Mission Space Exploration Vehicle (Багатофункціональний транспорт для дослідження космосу). Він призначений для жителів місячної колонії Moon Village і може перевозити до чотирьох пасажирів.

Luniaq передбачає використання прозорого алюмінію для великих вікон, який є більш стійким до мікрометеоритів, ніж скло. Поліетиленові шари забезпечують додатковий захист від радіації, а нижнє переднє вікно дозволяє водію спостерігати за місцевістю прямо перед автомобілем.

Luniaq також поставляється зі стереоскопічними камерами для сканування місцевості та для 3D-зображення, щоб забезпечити дистанційне й автономне керування автомобілем. Технологія Michelin Tweel також була використана для великих м’яких коліс.

Що стосується натхнення від Skoda Enyaq, то, за словами лондонської компанії, потрібно звернути увагу на передню частину Luniaq.

Фото: транспорт для колоністів Місяця / Xtend Design